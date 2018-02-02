修法影響300萬勞工 孫大千：扭曲市場機制

2018年02月02日 11:11 中時電子報 黃以謙

新版勞基法即將上路，政府近日公布可連續上班12天的行業別，包括客運業、貨運業、食品製造業、旅遊業、船舶貨運、冷凍水產等等，預計影響300萬勞工。對此，前國民黨立委孫大千認為，政府這種將工時合理化的行為，是在扭曲市場機制，等同變相剝奪勞方的談判籌碼。

孫大千在今（2日）發文，提出新版勞基法的幾個盲點，包括基本人權、職業案 全、資方剝削、市場機制等方面。

問題一，勞工不是機器人，身為人卻沒有「七休一」的基本人權，憑什麼一些人就得連續工作十二天？

問題二，勞動部同意客運業在特殊時間連續上班十二天，理由是方便疏運。但是連續上班造成過勞，難道就不會影響安全嗎？「疏運」與「安全」何者更重要？

問題三，放寬「七休一」可以讓產業有餘力接急單，這等同是用員工的「過勞」成全老闆的「獲利」，但這些多賺的錢只是老闆的盈餘，並不會分享給勞工。

問題四，台灣的勞動市場充滿矛盾，若到談薪資問題，資方通常搬出市場機制以合理化低薪，那麼在正常機制下，額外增加工時理當付出更高代價。現在政府合理化「正常工時」，難道不是扭曲市場機制，變相剝奪勞工議價籌碼？

孫大千強調，台灣資方習慣「把一個人當兩個人用，卻只支付合理薪資的六成」，勞工形同被「雙重剝削」，這方面應該才是蔡政府要改革的方向吧！

(中時電子報)