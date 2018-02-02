吸毒吸到長腦瘤 毒蟲栽牛樟芝「解毒」

2018年02月02日 11:37 中時 吳敏菁

彰縣警局查獲毒犯兼賣牛樟芝和海洛因。（吳敏菁攝）

彰縣警局查獲毒犯兼賣牛樟芝和海洛因。（吳敏菁攝）

彰縣警局查獲毒犯兼賣牛樟芝和海洛因。（吳敏菁攝）

槍砲、毒品前科累累54歲黃姓嫌犯，吸毒吸到長腦瘤，為了解毒，販毒之餘又盜採保育類牛樟，自行培育牛樟芝，推銷有效，被逮還說是「都是為了救命」，讓警察也傻眼，什麼都要賺，毒害人還要編解藥，「是在請鬼拿藥單！」，依違法毒品管制法和森林法移送

彰縣警局刑大副隊長林世明表示，以黃嫌為首販毒集團，長期居住在彰化縣大村鄉，並在社區附近與藥腳交易毒品，這次共查扣黃嫌海洛因28包385.42公克、安非他命7包40.97公克，價值近500萬元，另外，還發現牛樟木8大塊、40公斤，還有新臺幣近16萬元等贓證物。這次「安居緝毒計畫」，除了從藥腳向上溯源外，更重要的是民眾反映的情資。

刑大偵三隊長洪信哲表示，搜索黃宅時，發現以黑布遮蓋之箱子，內有數塊牛樟木，黃嫌坦承，中毒太深，腦部也長出大塊腦瘤，常常痛到受不了，才聽信民俗療法，培養「牛樟芝」，後悔要毒戒已經來不及，只好聽從民俗療法，嘗試「解毒」，撒下菌種後，成功長出牛樟芝。

刑大隊長鄢志豪表示，這次次掃毒專案主要以掃蕩隱藏於大樓社區之毒販，並藉由檢警合作強化蒐集法事證，力求將毒販羈押，將毒品趕出社區大樓。彰化縣警察局全力總動員彰化、員林、溪湖分局及刑警大隊各隊等單位，聲請核發搜索票18張、拘票25張，分別前往本縣、新竹、南投、雲林及高雄等地展開查緝行動，總計查獲嫌犯黃嫌等15人，聲押獲准5人。

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(中時)