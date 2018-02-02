扯政治是畫錯重點！ 仲介揭港人愛移居台灣2大原因

香港房價昂貴，讓不少港人想移民台灣。圖為香港市景。(圖/達志影像/shutterstock提供)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

近日不斷有國內外媒體提到，有關港人移民台灣的話題，有不少分析歸因於政治不安定，但台灣護樹團體聯盟發起人張美惠指出，這其實是畫錯重點，一位移民仲介告訴她，港人移居台灣的風潮，是因為台灣房價物價相對便宜，且健保超好用。不過，她也抨擊台灣健保被過度濫用，讓罹患癌症的患者生不如死。

張美惠今(2)日在臉書貼文表示，新聞說政治不安定是港人移民台灣的原因，但是一位移民仲介的朋友告訴她，台灣房價物價相對便宜；健保好好用才是關鍵，可別畫錯重點了。仲介還稱，只要8萬港幣就可幫妥移民，還有一條龍的其他服務，現在香港人已有屬於自己的聚落。

張美惠分析，香港一間20坪大的房子要價至少2000多萬（偏遠又老舊）到上億元台幣，退休人士賣屋若得手5000萬台幣，在台灣住好房、開好車，退休生活無虞沒煩惱。

台灣健保則因保費超便宜、超實用受到青睞。張美惠舉例，旅行遇到一個美國郵局退休員工，他說退休金領了美金20幾萬，其中一半拿去繳健康保險費，相形之下，台灣健保多麼好用。

不過，台灣健保被濫用的情形，讓張美惠很不解，為什麼一個月繳幾百元的健保法，洗牙、去中醫診所針灸、按摩還有肥皂可拿，更不用說，開個盲腸手術完全不用花錢。

更讓張美惠憤慨的是，香港人移民到台灣搶著用的健保，卻一味的壓榨醫護人員，對應該補貼的重病反而不足，讓要自費標靶治療的癌症病患生不如死。

張美惠提到，自己的好姐妹Dola年紀輕輕罹患乳癌，做標靶治療一個月得自費付10萬，因為健保不給付，得很嚴重的復發才會給，且體重超過55公斤的還要補藥劑的費用。醫師說，有病人堅持不肯花錢治療⋯不！是根本沒有錢可花。她們很多一聽到自費標靶的天價，就一臉悲憤的自願赴死⋯⋯，張美惠感嘆，台灣健保被濫用的情形實在太多了。

(中時電子報)

文章來源：張美惠臉書

「蹲點‧台灣‧心南向」1／21啟程 … 正妹家教泳裝照引暴動 網：爸爸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。