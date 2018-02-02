扯政治是畫錯重點！ 仲介揭港人愛移居台灣2大原因

2018年02月02日 11:17 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

近日不斷有國內外媒體提到，有關港人移民台灣的話題，有不少分析歸因於政治不安定，但台灣護樹團體聯盟發起人張美惠指出，這其實是畫錯重點，一位移民仲介告訴她，港人移居台灣的風潮，是因為台灣房價物價相對便宜，且健保超好用。不過，她也抨擊台灣健保被過度濫用，讓罹患癌症的患者生不如死。

張美惠今(2)日在臉書貼文表示，新聞說政治不安定是港人移民台灣的原因，但是一位移民仲介的朋友告訴她，台灣房價物價相對便宜；健保好好用才是關鍵，可別畫錯重點了。仲介還稱，只要8萬港幣就可幫妥移民，還有一條龍的其他服務，現在香港人已有屬於自己的聚落。

張美惠分析，香港一間20坪大的房子要價至少2000多萬（偏遠又老舊）到上億元台幣，退休人士賣屋若得手5000萬台幣，在台灣住好房、開好車，退休生活無虞沒煩惱。

台灣健保則因保費超便宜、超實用受到青睞。張美惠舉例，旅行遇到一個美國郵局退休員工，他說退休金領了美金20幾萬，其中一半拿去繳健康保險費，相形之下，台灣健保多麼好用。

不過，台灣健保被濫用的情形，讓張美惠很不解，為什麼一個月繳幾百元的健保法，洗牙、去中醫診所針灸、按摩還有肥皂可拿，更不用說，開個盲腸手術完全不用花錢。

更讓張美惠憤慨的是，香港人移民到台灣搶著用的健保，卻一味的壓榨醫護人員，對應該補貼的重病反而不足，讓要自費標靶治療的癌症病患生不如死。

張美惠提到，自己的好姐妹Dola年紀輕輕罹患乳癌，做標靶治療一個月得自費付10萬，因為健保不給付，得很嚴重的復發才會給，且體重超過55公斤的還要補藥劑的費用。醫師說，有病人堅持不肯花錢治療⋯不！是根本沒有錢可花。她們很多一聽到自費標靶的天價，就一臉悲憤的自願赴死⋯⋯，張美惠感嘆，台灣健保被濫用的情形實在太多了。

(中時電子報)