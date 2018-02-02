《與神同行》影人二度謝台迷 4DX版再度上映

導演與主要演員聽聞台灣票房一飛沖天，也興奮得樂不可支，二度拍攝影片向台灣觀眾致謝。（采昌國際提供）

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時報周刊
溫博鈞
《與神同行》票房創神蹟，台灣上映六週再度重返單日票房冠軍。（采昌國際提供）
現正熱映中【與神同行】影人歡慶台灣票房告捷。（影音／取自國際采昌 Youtube）

年度必看話題夯片《與神同行》，台灣票房屢創「神」蹟。對於一部已經上映六週的電影來說，這個成績實在讓人嘖嘖稱奇。

導演與主要演員聽聞台灣票房一飛沖天，也興奮得樂不可支，二度拍攝影片向台灣觀眾喊話，不僅期望大家趕快進電影院支持，更直呼：「希望未來有機會親自去台灣拜訪大家！」本片4DX版確定於全台威秀影城的4DX影廳二度上映。

影像當中，車太鉉笑容滿面地直呼：「真的非常感謝大家！」金香起更推薦還沒看過的觀眾，務必要到電影院支持，甚至表示：「希望未來有機會親自去台灣拜訪大家！」一席話聽得車太鉉一臉認同模樣，甚至比出「就是這樣」的手勢。有趣的是，當金香起發言同時，一旁的朱智勳也作勢在她的頭後面，用手指比出耳朵造型，網友們看到也紛紛笑說：「歐巴真是太調皮了！」

本片4DX版的特色，就是片中七個地獄場景更加立體，並增加香氣、霧、風、閃光等二十多種環境效果，讓觀眾在觀影時，彷彿就像搭乘遊樂園裡的遊樂設施那般刺激，面對片中的動作場面更是擬真感十足。2月8日到12日於全台威秀影城的4DX影廳二度上映4DX版。

(時報周刊)

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