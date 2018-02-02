一周練5天求「大胸」 壯男練到胸大肌斷裂

2018年02月02日 11:25 中時 倪浩倫

醫師提醒，鍛鍊過程中，不應聳肩、拱背，手臂不可過高，圖為手臂過高的NG姿勢。（倪浩倫攝）

胸大肌完全斷裂後，上臂會出現大片瘀血，約7~10天才會消。（吳家麟提供）

患者胸大肌完全斷裂後，斷裂處、也就是胸前的腋窩處，會出現凹陷。（吳家麟提供）

胸大肌雖然範圍很大又強壯，但和手臂肱骨處只有僅5公分的肌腱連結。（吳家麟提供）

近來健身風氣盛，胸肌訓練更是健身房男性最愛，一名36歲虞先生，每周有5天到健身房報到，但因為想練出厚實的胸膛，每次都在練胸肌，日前在練槓鈴臥推時，胸前突然聽到「啪」一聲，手部不僅立刻無力、疼痛，事後上臂還有大片瘀血，胸前腋窩處更出現凹陷，最終確診是胸大肌斷裂。

收治該病例的北醫附醫骨科部運動醫學科主任吳家麟說，胸肌訓練在健身房相當受歡迎，但有3大原因易造成受傷，包括重量太重、鍛鍊次數太頻繁、姿勢錯誤；他強調，胸大肌雖然範圍很大、強壯，但和手臂肱骨處只有僅5公分的肌腱連結，一旦超過肌腱負荷能力，容易出現拉傷、部分斷裂、全斷等不同程度傷勢。

盧先生說，自己已有約7年的健身經驗，但日前做槓鈴臥推時，胸前突然聽到「啪」一聲，痛到手臂立刻無力，原本以為只是簡單的拉傷，休息幾天就好，結果回家過了3周都還在痛，無法運動也無法提東西，到醫院檢查後，確診胸大肌斷裂，須接受手術治療。

吳家麟表示，同個部位肌肉鍛鍊完，應給予約48小時的休息，所以一周2~3次是最合理的次數，超過就屬於「過度訓練」，此外，鍛鍊胸肌時，不要聳肩，雙手也不應握太寬，否則也讓胸大肌承受過大的壓力；他補充，類固醇會使得肌腱脆弱，對有服用類固醇的人，鍛鍊時也要特別注意。

吳家麟指出，一旦胸大肌斷裂，患者除了會立刻感受到疼痛、無力，撕裂處的上臂也會出現大片瘀血，約7~10天才會消，此外，胸大肌斷裂的部分，也就是胸前的腋窩處，還會出現凹陷。他進一步強調，胸大肌斷裂患者多以「全斷」居多，得利用扣環或帶線鉚釘將斷裂的肌腱重新固定回肱骨處，術後要使用三角巾保護約6周，半年後才能逐步恢復到術前的運動強度。

很多人運動受傷後，會像盧先生一樣「以為只是簡單拉傷」，進而延誤治療；吳家麟說，一旦胸大肌全斷，就會開始慢慢萎縮，若拖延太久才治療，可以會萎縮到無法重新固定，此時得拿別人的韌帶來重建，事後的運動能力也不一定能回到過往。他強調，近來天氣很冷，民眾運動前必須要充分熱身、伸展，重量不宜過重、量力而為即可，免得增肌不成反受傷。

(中時)