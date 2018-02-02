當AV製作人不是夢！加藤鷹推行虛擬AV幣

神之手加藤鷹靠AV經商，變身CEO，除了傳授手技，更讓你玩轉AV。（取材自活動官網）

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時報周刊
溫博鈞

AV市場一直是許多人好奇的謎樣領域，為了讓喜歡AV和對AV有興趣的粉絲圓夢，創造AV市場的無限可能，日本AV用品商發行虛擬AV幣，讓粉絲投資AV不再只是空想。藉由社群魅力，專屬的AV幣「AVH」，讓粉絲只要使用AV幣，就可以眾籌投資拍片，更可和演員互動，創造共贏的市場新局面。

AVH請來神之手「加藤鷹」擔任企業顧問，就是看中加藤鷹的市場號召力。觸角多元的他，除了早期AV拍攝之外，前幾年更參與電影「豪情」的演出；現在，他更多了一個企業顧問的角色。可以把AV轉換成終身志業，把拍攝資歷轉換成實際價值，加藤鷹可說是相當具有商業頭腦，而男優變身企業人士的身分轉換，也讓許多人發現，男女優不再只有外貌和身材，也是也很有商業頭腦的。

AVH所建立的開放平台，使粉絲不只可以線上收看相關內容，更可透過該平台的區塊鏈技術，以AV幣進行內容發佈、管理和消費，且所有合法行為都可獲得獎勵，等同現在很夯的虛擬比特幣挖礦。AVH無疑為線上播放市場拋下了強大的震撼彈，也使宅經濟的影響力漸漸地滲透現實生活，創造了獨特的AV社群經濟。

為了讓更多粉絲可以了解AVH，加藤鷹特別帶領了十位女優，規劃了一場可以近距離貼近女優的粉絲見面會。活動將於2月6日下午在東方文華酒店舉辦，預計邀請150位粉絲到場同樂，除了有機會獲得女優們的親筆簽名，更有機會和女優一對一親密互動，讓女優提前和你共度情人節。

相關活動訊息和報名辦法，請鎖定活動頁面: https://goo.gl/ktwH2B。

(時報周刊)

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