從試管寶寶到AI寶寶 台灣不孕症治療領先全球

茂盛醫院生殖中心醫療團隊透過AI人工智慧大數據分析應用在不孕症治療，已成功協助23對夫婦成功懷孕，台灣第一個AI寶寶也在今年元旦誕生。（馮惠宜攝）

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中時
／台中報導
不孕權威李茂盛指出透過胚胎影像即時監控系統(time-lapse)所提供的大數據，可在不取出胚胎的情況下觀察胚胎生長狀況，挑選出最優良的囊胚再做單一胚胎植入。（馮惠宜攝）　
茂盛醫院生殖醫學中心專業醫師利用先進的AI人工智慧及先進設備的協助下，讓34歲的黃姓夫婦順利懷上夢寐以求的孩子。(馮惠宜攝)

台灣醫療再度發揮軟實力，不孕症權威、茂盛醫院院長李茂盛2日發表AI人工智慧運用在試管嬰兒囊胚植入技術，10個月內累積29個案例，其中23例一次植入就成功懷孕，台灣第一個AI寶寶也在元旦出生，而採用這樣的技術成功率也高於目前英、美、法同樣採人工智慧輔助試管嬰兒胚胎挑選植入的國家50％成功率。

台灣茂盛醫院去年一月斥資千萬元購置胚胎影像即時監控系統，透過每10分鐘拍攝一張胚胎影像，再以胚胎的分裂速度、狀況、型態、分裂是否均勻、有無破碎等設計出演算方式，最後挑選出品質最佳的、染色體正常的胚胎來植入。大幅的降低流產率，提高懷孕率，一次植入就懷孕的成功率高達8成。

李茂盛解釋，透過胚胎影像即時監控系統就像是把縮時攝影應用在胚胎觀察上，可以24小時不間斷的觀察胚胎成長，因為在胚胎發育的過程中，發育的太快或太慢，都是不利於後續胚胎著床懷孕的。這彌補過去定點時間觀察胚胎外型的不足。

這項新技術，已造福不少試管失敗多次的婦女。像是現年34歲的潘小姐，結婚6年都無法成功受孕，在他院歷經四次失敗的試管療程後，經同學介紹來本院求診，發現不孕主因是先生精蟲狀態不佳，利用AI人工智慧後一次植入一個胚胎就成功懷孕。

而懷孕28周的張小姐在先生陪同下現身說法，34歲的她準備懷孕長達7年，檢查是卵巢早衰，還有醫師斷言她40歲就會停經，曾試過中醫調理、打排卵針配合行房日期都沒有消息，去年5月到茂盛醫院接這這種新技術試管寶寶，兩個月後植入單一胚胎就成功，讓夫妻倆相當開心。

李茂盛說，除了台灣的患者，也吸引了來自中國、澳門、海外華僑等的關注，23例成功的個案中，有來自湖南，以及長居美國的華僑。

(中時)

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