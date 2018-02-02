否認「民眾服務社」是附隨組織 國民黨斥：斷章取義

2018年02月02日 13:17 中時 陳彥宇 、 張鎧乙

不當黨產處理委員會2日舉行「民眾服務總社是否為中國國民黨之附隨組織」聽證會。（張鎧乙攝）

黨產會今(2日)召開民眾服務總社聽證會，調查民眾服務社是否為國民黨附隨組織，但代表國民黨出席的國民黨考紀會主委魏平政質疑，黨產會調查報告不僅有諸多謬誤，更斷章取義，且聽證會也未邀民眾服務社總社及分社利害關係人出席，聽證會恐不具法律效力。

黨產會副主委兼發言人施錦芳則表示，舉行聽證會的是希望廣泛收集各方意見，檢視相關調查是否有疏漏。她也說，根據黨產會調查，民眾服務社總社與分社確有相當隸屬關係，由於分社眾多，目前先請總社做說明；後續若處理到不動產的部分，黨產會將研議，如何請分社做說明。

施錦芳指出，雖然民眾服務社總社理事長廖了以任期2015年10月屆滿後，未進行改選，其理監事也是如此，但民眾服務社在2016年6月仍召開理監事會議，通過前國民黨秘書長莫天虎等人入會，顯然總社還有在運作，今天的聽證會依法進行，不受改選與否影響。

魏平政發言時強調，民眾服務社不是附隨組織，並非由國民黨成立，而是「輔導、支援」。黨產會調查報告引用許多月刊文章，皆非正式文書，「這樣引述非常危險」。

他舉例，難道寫論文時能引用媒體報導嗎？魏並表示，儘管國民黨中常會、中央會議報告有相關紀錄，但黨產會仍應查證，當時的從政同志是否有落實成政策。

魏平政也說，國民黨135處黨部，如何操控383處服務社，令人非常疑惑。他痛批，通篇調查報告斷章取義，意在對國民黨及民眾服務總社做不利指控。

根據黨產會調查，全國各地共有383處民眾服務社，其中設址在國民黨或黨營事業中投公司及其子公司名下建物者，合計252處、約佔總數65%。此外，國民黨共有135處黨部，其中125處與各地民眾服務社設在同一地址，超過92%。

黨產會調查報告指出，國民黨1950年7月22日中常會聽過，「中國國民黨改造案」，決定在黨內設置各級委員會，但要求縣級以下組織保持秘密；同時提出為民服務概念，盼藉由深入民眾，以宣傳黨的政策綱領，鞏固在民眾中的組織與領導。

組織方面，國民黨《民運幹部手冊初稿》提到，區黨部和民眾服務站的關係不可分割，民眾服務站可說是國民黨的基層表現機構。《中國國民黨台灣省委員會一甲子年史》指出，60年來全國各地民眾服務社儼然成為基層區黨部的化身，凡稱「民眾服務站亦即指地方區黨部」。

人事方面，民眾服務社的社員及理監事多為國民黨黨員，國民黨主席吳敦義曾任人民服務社社員代表，前國民黨副主席林豐正、前國民黨秘書長章孝嚴、許水德等人，也曾擔任過理事長。同時，民眾服務社多次參與國民黨輔選活動。

財務與資產方面，民眾服務社2007年回覆給內政部的函文指出，總社業務為擬定工作計畫交各地方民眾服務社執行，未曾向社員收取會費或接受捐款，行政等費用均用國民黨辦公設施。

(中時)