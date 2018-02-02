外籍看護思鄉棄失智翁 落跑4小時判刑3月

印尼看護照顧81歲失智老人，因受不了思鄉苦，竟「落跑」4小時讓老人獨處，依遺棄罪遭判3月徒刑。示意圖與當事人無關。（資料照）

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印尼女子MAESAROH來台當看護，照顧81歲失智老人，因受不了思鄉苦，竟「落跑」4小時讓老人獨處，被依遺棄罪起訴。案經台北地方法院審理，MAESAROH辯稱「阿公不危險」，但法官認為，老人智商只有2到3歲，MAESAROH不在家，老人就暴露在危險中，輕判MAESAROH有期徒刑3月，緩刑2年。

判決理由指岀，失智老人不是嬰兒、不是植物人，獨處時不是靜止狀態，即使在家也可能發生危險，大如地震搖晃、房屋坍塌，小如鄰里間電線走火、瓦斯漏洩，一旦發生，老人只能束手待斃。

81歲何姓老人有極重度肢障及失智症，2014年經法官送請醫院鑑定自我照顧能力喪失，須受人監護，何的女兒2015年2月經人力仲介找到MAESAROH來台看護，1個月後某天中午，MAESAROH卻趁何家人南下將老人獨留家中，下午4時才與仲介公司聯絡；何的女兒提告，MAESAROH被起訴。但她審理中否認遺棄，辯稱「阿公會打我」，還說「阿公的女兒一天會來送三餐，「我知道她會來，才敢在中午離開」；律師辯護表示，何的女兒隨時會回來，MAESAROH沒有遺棄阿公。

法官認為，醫院的精神鑑定報告證明，何完全喪失自主生活能力，須由他人全日照護，報告顯示何的心智年齡只有2到3歲、語言表達困難、無法具體回答、無法知覺生活情境變化，他兼具失智症與多重障礙，所需要的關照比一般老人更多，離開不管確實成立遺棄罪。

但法官認為，MAESAROH願遠渡重洋來台從事艱苦的看護工作；仲介公司與僱主也對她說明工作性質與老人的狀況，應對照顧對象更忍耐，否則就失去台灣引進國外勞工的政策本旨，也才符合僱主放心將至親交付陌生人照顧的基本期待；考量遺棄罪最輕刑為6月以上，情輕法重，依刑法59條情堪憫恕減刑，判MAESAROH3月有期徒刑。

(中時)

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