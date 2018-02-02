美智庫：大陸啟用M503航線是「挑戰台海現狀」

2018年02月02日 12:22 中時 楊家鑫

大陸於上月初啟用M503等航線，民進黨當局以不批准176班兩岸春節加班機作為「反制措施」。對此，有美國智庫學者稱，大陸的舉動是「挑戰台海現狀」，長遠將影響台海穩定；他認為，美國須對大陸的「威脅」行為發出訊號，例如讓美軍飛機在台灣的機場降落。

香港「東網」2日引述美媒報導稱，美國保守智庫「傳統基金會亞洲研究中心」高級研究員成斌(Dean Cheng)早前發表文章指出，啟用該航線不只是北京進一步對台「施壓」的政治舉動，亦有軍事上的意涵，因為陸方可利用該航線對台進行「常態化抵近偵察」。

成斌表示，美國必須對大陸的行為作出政治及軍事上的回應，例如美國國會應該考慮「將大陸的威脅性行為與美國軍艦訪問台灣綁在一起」，認為北京愈是「威脅」台灣，美國的反應亦愈會公開，如果大陸堅持啟用該航線，美國國會可鼓勵美軍飛機到台灣降落，作為軍艦停靠的配合性措施。

報導稱，值得注意的是，蔡英文1月30日上午剛剛會見了訪台的「傳統基金會」創辦人佛訥(Edwin J. Feulner Jr.)一行，蔡英文在致詞時，除了感謝佛訥及該基金會「持續協助台美長期夥伴關係更加穩固和提升」，並表示「區域的和平與穩定不只需要台灣的承諾，更需要所有利益關係者的承諾。」

報導指出，大陸駐美公使李克新去年12月曾警告，「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」；大陸國台辦發言人安峰山也表示，台灣問題是中國的內政，堅決反對美台之間進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。「任何挾洋自重，圖謀損害國家主權和領土完整的行徑，都必將遭到全體中國人民的共同反對，也是不可能得逞的。」

(中時)