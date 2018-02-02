南韓平昌冬奧倒數 外媒盤點十大冰上女神

2018年02月02日 12:33 中時電子報 李靖棠

運動賽事的緊張感讓觀眾欲罷不能，內行人看門道，但對於多數觀眾而言，美女運動員是賽場另一大嬌點。經美國Bustle網盤點，即將於9日開幕的南韓平昌冬季奧運會（Pyeongchang 2018），包含俄羅斯在內，共有十大冰雪賽事女神：

一、美國滑雪選手席弗琳（Mikaela Shiffrin）：

現年22歲、出生於美國科羅拉多的席弗琳，曾於上屆冬奧奪得金牌，也曾以18歲之齡，成為奧運曲道項目最年輕的金牌得主。

二、南韓冰上精靈崔多彬（Choi Da-bin）：

被外界稱為「金妍兒第二」的她，是韓國炙手可熱的未來之星。動作有張力、鏡頭感十足、具有準確音樂感的她，曾獲得2017年亞洲冬季運動會女子單人滑冠軍。

三、俄羅斯冰上精靈梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）：

年僅18歲的梅德韋傑娃，被視為俄羅斯本屆奪牌大熱門，曾是繼華裔滑冰天后關穎珊（Michelle Kwan）後，另一名連續兩年奪下世錦賽金牌的選手。她熱愛美少女戰士，更是日本滑冰花美男羽生結弦小粉絲。

Before show:

After show:@nobutaro1001 pic.twitter.com/gLxvWntslZ — Evgenia Medvedeva (@JannyMedvedeva) 2017年6月18日

四、美國滑雪板選手安德森（Jamie Anderson）：

美國滑雪板明星安德森，是上屆俄羅斯索契冬奧（2014 Winter Olympics Sochi）項目金牌、也是世界極限運動會的常勝軍，總累積獎牌數有：六金五銀三銅。

五、日本滑雪選手高梨沙羅：

出生於北海道的高梨沙羅，是一名優異的女子跳台滑雪選手，父親與哥哥都是現役選手。從2012年首度拿到世界盃冠軍後，接連四年拿下金牌，創下女子選手的奪冠紀錄。

六、美國花式滑冰選手長洲未來（Mirai Nagasu）：

現年28歲的長洲未來，出生於美國加州，13歲首次在全美花式滑冰冠軍賽（少年組）奪冠。由於精通英日語，她亮麗的外表，讓長洲未來在日本也頗具人氣。

I have no time for injuries so sneaking calcium into my diet from milk whenever possible is HUGE. To me, Milk Life means milkshakes – just strawberries, ice cream with vanilla bean and O Organics® milk! #ad #OOrganics pic.twitter.com/mx9jw9gRrw — Mirai Nagasu (@mirai_nagasu) 2018年1月31日

七、美國花式滑冰選手麥迪遜·查克（Madison Chock）：

出生於美國加州、花式滑冰選手麥迪遜·查克，父親是華裔與夏威夷土著混血，從五歲開始接觸滑冰項目。從2011年開始，與美籍冰上舞者貝特（Evan Bates）搭檔出賽至今，兩人現已是情侶。

八、挪威滑雪板選手西莉亞（Silje Norendal）：

曾在索契冬奧被外媒稱為「美女明星」，現年24歲的西莉亞，是挪威滑雪板明星選手。她曾在世界極限運動會奪下兩金，亮麗的外表、也讓她始終成為冰雪賽場上的嬌點之一。

九、奧地利滑雪板選手安娜·加塞（Anna Gasser）：

曾被評選為最佳女子動作運動員、26歲的加塞是奧地利知名的滑雪板選手，連續在世界極限運動會（X Games）中奪下2金一銀一銅的優異成績。

十、加拿大冰上精靈沃爾圖（Tessa Virtue）：

現年28歲沃爾圖，於1994年出道，曾是史上最年輕的冬奧會冰舞冠軍。與搭檔斯科特·莫伊爾（Scott Moir）聯手多年，最佳世界排名為第二。

(中時電子報)