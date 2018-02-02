美國智庫認可大陸「武統」能力 建議美台增加軍備投資

2018年02月02日 12:51 中時 楊家鑫

蔡英文總統此前曾表示，誰也不能保證大陸不會武統台灣。美國防務智庫蘭德公司日前發表報告指出，在解放軍2020年前後攻打台灣的假想情況下，因為大陸持續的軍事投入，台海雙方的勝算平衡正在向中國大陸一方傾斜，「解放軍攻打台灣的成功可能性大大提高！」並建議美國及其盟友，需要在作戰平台、武器、基礎設施和補給系統上「增加投資」。

大陸《環球時報》引述美媒報導指出，美國防務智庫蘭德公司2月1日發表的報告中，在大陸解放軍2020年前後攻打台灣的假想情況下，稱因為大陸持續的軍事投入，以及在訓練和準備方面取得進步，台海兩岸雙方的勝算平衡正在向中國大陸一方傾斜，部分原因是台灣方面在「國防」採購方面做出了欠妥的決定，以及美軍未能及時應對大陸常規軍事能力的快速現代化。

報告稱，大陸具備打擊美國和台灣空軍基地的能力，在現代戰鬥機和空對空導彈方面也有大量投入，可以給戰區內美台空軍帶來嚴重損失，並可以讓大陸軍隊爭奪台灣附近的空中優勢，加上大陸具備干擾美國偵察活動和資訊系統的能力，有可能創造出成功攻佔台灣的條件。

報告建議，美國及其盟友的軍隊需要在作戰平台、武器、基礎設施和補給系統上「增加投資」，提高在大陸對台灣動武的反應能力，向前沿部署軍力和包括水面艦艇在內的軍事設施和基地，快速壓制或摧毀敵方空中防禦系統，加強網路作戰和干擾敵方衛星系統的能力，並提高中國大陸沿海鄰國的防禦能力。

報導評論稱，此前蘭德公司發表文章認為，大陸沒有能力在2020年以前統一台灣，並且缺乏強有力的軍事選項。現在蘭德公司卻對大陸武統台灣的成功幾率有了「信心」，也對美國和台灣當局作出了建議，而其真實目的卻是「讓美國賣更多武器，讓台灣買更多武器。」

(中時)