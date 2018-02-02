影》上海市區一麵包車暴衝人行道 18送醫3重傷

2018年02月02日 11:56 中時電子報 楊幼蘭

Van plowed into pedestrians in Shanghai. Several dead, many more injured. Gas tanks were found in the van. pic.twitter.com/T9O5qZXt1Z — Augustus Manchurius (@1984to1776) 2018年2月2日

上海黃浦區南京西路新昌路口（人民公園7號門）今天上午約9點，有一麵包車衝上人行道撞到行人，車輛起火，已被消防部門撲滅。到目前為止，有18人送醫，其中3人重傷。事故原因正在調查中。

據《澎湃新聞》報導， 2日早晨8時55分左右，上海南京西路近新昌路一輛著火的麵包車衝上路肩，停在一家星巴克門前，事故原因正在調查中

上海黃浦警方表示，這是一起意外事故，事故造成多人受傷，已送醫治療，目前沒有人傷重致死。

#BREAKING: A car plowed into pedestrians in downtown Shanghai Friday morning, leaving 18 hospitalized, 3 of them severely injured, local authorities say. Cause is still under investigation. pic.twitter.com/jhTaIYWFnd — People's Daily,China (@PDChina) 2018年2月2日

到了9時25分時，肇事麵包車呈現一片焦黑，已沒有失火跡象。警方在事故周圍拉起警戒線，十多輛警車和3輛消防車停在現場。

據附近目擊者稱，肇事麵包車大約在8時55分從新昌路開上南京西路，車身冒火，衝上星巴克門前的護欄。車上約有6人受傷，已被送醫救治。8時58分左右，消防車到達現場滅火。

目擊者錢小姐告訴澎湃新聞，當天上午9時許，在上海人民公園星巴克門口，一輛著火麵包車突然衝上人行道，撞倒數名路人，其他路人見狀紛紛躲避。錢小姐說，隨後有路人試圖砸開著火車輛的車窗玻璃，「估計司機昏過去了，人家要砸窗救他。」

另一名目擊者說，「車上拉著煤氣罐，車著火了。車上一共有6個人，一個女的被抬下來時臉都燒焦了。」而現場可看到，肇事車輛旁放著3個綠色煤氣罐。

(中時電子報)