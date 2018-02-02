胡志強：希望江啟臣未來當我的市長學弟

前台中市長胡志強（右）拉起江啟臣的手，高喊「台中躍起江啟臣！」（盧金足攝）

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立委立委江啟臣發展市政願景主題「台中躍起，大城新生」，支持者擠爆會場，氣勢高昴。（盧金足攝）
立委江啟臣發展市政願景主題「台中躍起，大城新生」。（盧金足攝）

前台中市長胡志強2日成為藍營的「超級助選員」，上午為投入下屆市長選舉的立委江啟臣站台時表示，有一陣子台中市就好像停電一樣，停了三、四年，當年他立下宏願希望台中走向「文化經濟國際城」、「超高趕北」，現在就要靠江啟臣全部來恢復發展；江啟臣是胡志強政大和美國南卡羅萊納大學的學弟，「希望未來也能當胡市長的學弟！」

胡志強今年是藍營市長選舉的「人氣王」，力挺江啟臣，他說自己是「作夢人」，江是「完夢人」，尤其聽完江啟臣化身蘋果創辦人賈博斯造型，報告市政願景，以胡氏幽默的說

，他活到現在，見多識廣，還什麼沒看過、沒聽過，從沒看過一個市長參選人提出這麼好的政見，「絕對比美國哈佛大學好！哈佛畢業生也不怎麼樣！」

「我以前做市長時愛做夢，但我當年的夢想都被他做出來了！」胡志強說，台中市有一陣子就好像停電一樣，停了三、四年，當年立下宏願希望台中走向「文化經濟國際城」、「超高趕北」，現在要靠江啟臣全部來恢復。

江啟臣市政願景主題「台中躍起，大城新生」，胡志強還送給「台中躍起江啟臣」，帶領大家振臂呼口號「台中躍起江啟臣！」、「台中美夢胡志強！台中圓夢江啟臣！」

胡志強強調，只要江啟臣當選，「要我做什麼我都願意」，熱烈高呼「時代在改變，胡志強再見，歡迎江啟臣！」希望江啟臣是他圓夢的接班人。

今天到場力挺的還有前內政部長李鴻源與前交通部長葉匡時，立委馬文君與林為洲、顏寬恆、許毓仁、前立委楊瓊瓔等人出席，鄉親數百人擠爆會場。

(中時)

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