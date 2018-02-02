松山研一 屁股上粉底

松山研一為了新片《百合心》讓屁股露得漂亮，特地幫屁股上粉底。（天馬行空提供）

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時報周刊
溫博鈞
吉高由里子在新片《百合心》中與松山研一發展出愛恨難解的虐戀。（天馬行空提供）

日本人氣女星吉高由里子，在即將上映的新片《百合心》中不僅耍狠演出冷血殺人魔，更褪去清純的形象，大尺度化身妖嬈妓女站壁接客，並與性格男星松山研一發展出一段愛恨難解的虐戀。

片中一場兩人全裸，渾身佈滿鬼針草的激情床戲更是讓兩人吃足苦頭。然而事後，松山研一談起這場戲時，卻自豪地說，為了讓每個角度入鏡都好看，自己準備超級齊全，甚至為了讓屁股露得漂亮，還特地幫屁股上粉底。

但是看電影成品的時候，卻發現最引以為傲的屁股被鏡頭巧妙地避開了，心裡超級失望，問了劇組人員才知道，都是電影分級惹得禍，讓他激動向導演提出抗議，「等一下！這部片明明就有很多更勁爆、更危險的畫面！我的屁股有超過那些東西嗎？這麼不能見人嗎？」讓一旁的吉高由里子忍不住出面安撫：「你擁有全世界最勁爆的屁股呢，前所未見的兇猛屁屁！」這才讓松山研一重拾笑容。

故事改編自沼田真帆香留得獎懸疑推理小說，融合殘酷殺人場面與家族之愛，在日掀起「嫌惡系推理小說」的風潮，吉高由里子挑戰冷面連續殺人犯，描述她與松山研一、松坂桃李之間幽微的關係。

經營咖啡廳的亮介，未婚妻突然失蹤、父親被宣告癌症末期，身心俱疲的他回到父親獨居的老屋，無意間發現一本名叫「百合心」的筆記，裡頭竟記載著一件件殺人告白，究竟這內容是真實還是虛構？這本筆記裡竟隱藏著改變他一生的祕密……。

(時報周刊)

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