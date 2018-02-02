收益數創新高 勞退新制紅包每人1萬2

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勞動基金收益數創新高，勞退新制可望領大紅包！去年勞動基金收益數史上最高，達2552億餘元，收益率7.59％也是史上第2高。勞動部基金運用局評估，1116萬勞退新制個人帳戶中，平均每人可以獲得1萬2千6百餘元的大紅包，比前一年度增加2倍。

受到全球貨幣市場寬鬆，製造業及貿易活動漸趨活絡，企業獲利持續改善下，截至去年底，勞動基金規模為3兆6288億元，其中新制勞退基金為1兆8984億元，舊制勞退基金為8687億元，勞保基金為7231億元，就保基金為1161億元，職災保護專款為101億元，積欠工資墊償基金為124億元。

去年底整體勞動基金評價後收益數為2552.8億元，相較前一年1095億元，大增1457億元，創下史上最高；去年整體收益率為7.59％，也僅次於2009年整體收益數12.68％，成為史上第2高。

其中，去年新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為7.93％、7.74％、7.87％、0.70％、0.93％及2.28％。另受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為2932億元，收益數為212.2億元，收益率為8.04％。

由於去年勞退新制紅包平均每人約有4千元，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，今年勞退新制收益數為1407億元，換算下來平均每人約可拿到1萬2千6百多元的紅包，大約是前一年度的3倍，但實際數目還要看個人專戶的時間與規模而定，但必然會比前一年度更高。

劉麗茹說，去年整體收益率還算符合預期，全球經濟受益於貨幣市場仍屬寬鬆，製造業及貿易活動漸趨活絡，企業獲利持續改善，整年股債表現亮眼，因此整體呈現走揚，今年看來整體波動或許會比較大，但還是應該會往上成長，整體而言是繼續樂觀審慎以對。

(中時)

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