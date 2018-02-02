《全台最速報》麻省理工高材生 再創第36個金氏世界紀錄

2018年02月02日 12:31 中時電子報 綜合報導

◎麻省理工高材生 再創第36個金氏世界紀錄

重視並積極推廣整合型人才教育（STEM）的美國麻省理工學院高材生David Rush，為了吸引全球對STEM的目光，發展1系列的力平衡與轉動平衡運動，並創下35個金氏世界紀錄，2日上午他獲新竹市培英國中邀請，並在校長丁淑觀、都學蕭有慧的見證下，以嘴頂7.7公斤的自行車走168.76公尺並以4分22秒，再拿下個人第36個金氏紀錄。

◎平溪望古嶺腳寮山步道 鐵道邊的寧靜小鎮

嶺腳寮山步道串連平溪鐵道上最寧靜的兩個小鎮，望古與嶺腳，沿著步道可一睹望古瀑布之美，並順訪蔡家洋樓，欣賞老建築的古樸氛圍，也可前往鄰近的十分瀑布風景區觀瀑，3公里路程，體驗瀑布與竹林風貌。

◎新竹生醫第二生技大樓動工 增1800個就業機會

新竹生醫園區在2011年啟用生技和研發大樓後，營業額年年增長，目前面臨空間不足問題，新竹科園區工業園區管理局長王永壯表示，除了提高容積率之外，也希望台灣知識經濟旗艦園區預定地能與科管局合作，拓增產業用地，讓整個園區起飛。

◎潮州嘉年華踩街 森巴隊不畏天冷熱情登場

寒流來襲，民眾都包得緊緊，屏東潮州1日卻出現穿著比基尼的森巴女郎，十分清涼，隨著音樂熱情搖擺，讓氣氛熱了起來，為3日舉辦的「2018潮州嘉年華踩街」揭開序幕，鎮長洪明江歡迎大家一起到潮州，感受冬季難得的南國風情。

(中時電子報)