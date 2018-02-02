江啟臣談大台中市政願景 喊出對中火課「碳稅」

立委江啟臣2日發表「台中躍起　大城新生」市政願景發表會，支持者擠爆會場。（盧金足攝）

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立委江啟臣2日發表「台中躍起　大城新生」市政願景發表會，前台中市長胡志強（右二）站台。（盧金足攝）
前台中縣長黃仲生力挺台中子弟立委江啟臣。（盧金足攝）

立委江啟臣2日發表「台中躍起　大城新生」市政願景發表會，喊出要對台中火力發電廠課「碳稅」，要讓縣市合併後的短空結束、長多開啟，縣市縫合、讓城鄉平衡，今天前台中市長胡志強、前台中縣長黃仲生也出席，全場氣勢熱烈，江也對來站台的前交通部長葉匡時說，「有人可以選台北市長！」葉會後受訪時表示「我還在找工作」。

江啟臣對台中人最感冒的空汙問題，提對中火課徵碳稅，成立「電碳基金」，以「清潔生產」途徑達減煤目標，並同步要求「中電中用」。他也抨擊台中目前缺乏溫度，提出增設公托、育兒津貼的政策，安全及自然的兒童遊憩環境，廣設社區親子共讀空間

江啟臣表示，他宣布參選台中市長，心目中有一個台中，一個讓市民擁有記憶、擁有未來的台中；讓市民當家、作為一輩子家園的台中，更想讓台中成為二十一世紀的台灣重心。

他說，現在的台中市政府口號治理，看不見人民的真正需求，只會給不切實際的未來，這是打高空，更是盲目，政府無法帶領方向，只讓台中市民繼續在忙碌與低薪中惡性循環。

整個大台中不只天空霧茫茫，政策、市民、年輕人也陷入迷茫。江啟臣看見這些問題，立志解決、立志要讓台中更好！江啟臣有個台中願望，要讓「台中躍起　大城新生」！

江啟臣表示要為台中注入活力，台中現有許多不錯的傳產技藝、製造業、服務業及中科，如何升級、提高附加價值是關鍵，配合運動產業、城市規畫、會展產業等，江啟臣期許將台中市打造成運動城市。

江也說，台中是台灣兩小時生活圈的中心、是台灣的軸心，有兩岸交流及城市外交的巨大潛能，要搭配強化空間標示、交通接駁、住宿安頓等友善資訊等基礎設施，讓台中成為開放的城市。

江啟臣強調，一座智慧的城市，除了要需成立高教平台外，更要配合運用人工智慧於水電供應管理、交通管理及便民服務系統上，因此，計畫打造一個「智慧旅運」的系統，讓台中成為真正的智慧城市。

(中時)

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