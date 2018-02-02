23年來首見 高雄達成「零舉債」目標

高市副市長許立明2日主持「高雄真的做到了，零舉債＋還款10億」記者會。（林宏聰攝）

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高市副市長許立明（中）率市府局處首長正式宣布，高雄106年度達成零舉債目標，甚至實質還款10億元，是民選市長23年以來第一次。（林宏聰攝）

台北市長柯文哲去年底批評高雄舉債高，引發兩市隔空對戰，高市106年度決算初估結果出爐，2日正式對外宣布，達成民選市長23年來首度零舉債，並實質還款10億；副市長許立明更回嗆：「若高雄和台北一樣多了125億統籌分配款，我們會還得比他們多！」

高市初估106年歲入決算數1230億元，超收15億，主要來自於追繳地方欠稅、房市交易回溫、民眾租稅規畫及市有土地活化利用，歲出決算數1218億元，歲出、入決算剩餘12億元，是23年來首度零舉債，並實質還款10億、收支賸餘2億元。

由於高雄市長陳菊正率隊赴日本參加「聯合國冰雪與文化世界觀光會議」，副市長許立明2日代為主持這場「高雄真的做到了，零舉債＋還款10億」記者會。

許立明表示，縣市合併之初，為了因應基礎建設、社福支出增加，確實得舉債支應，這幾年市府開源之外也不斷節流，「做了很多縣市政府不敢或不願意做的事情」，包括精簡過去鄉鎮市公所時代4000位職工、臨時及約聘僱人員，省下26億，各局處經常性預算縮減25％，每年重大活動也從4億經費縮減成1億，甚至砍掉市長最好用的第二預備金1億元。

許也強調，高雄市財政條件先天不良，這已不是新聞，原因在於統籌分配稅款長期南北不公，台北市人口比高雄少9萬，土地面積只有高雄9％，但每年台北市拿走的統籌分配稅款，都比高雄市多120億以上。

媒體問他，這些話是否說給批評高雄市財政的柯文哲聽的，他先淡定回應「要講給他聽的話，我放在心裡面就好」，隨後又忍不住回嗆：「如果高雄有這125億（統籌分配款），我們會還得比他們多！」

(中時)

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