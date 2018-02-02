600萬瑪莎拉蒂拍賣 鋼鐵商290萬得標樂翻天

2018年02月02日 13:26 中時 徐養齡

新竹地檢署2日拍賣瑪莎拉蒂跑車，吸引不少民眾前往競標，會場喊價者互相較勁，場面熱絡。（徐養齡攝）

台南杜姓鋼鐵商2日帶著妻小參加競標，順利以290萬標得香車。（徐養齡攝）

新竹地檢署2日罕見拍賣原價近600萬的瑪莎拉蒂Ghibli跑車，以不到4折的207萬起標，吸引大批買家競標，其中不乏身家破億的商界大亨，你來我往拉抬價格，最後以飆破預期的290萬得標，連主持拍賣的檢察官張瑞玲也直呼「好意外！」

得標的50歲杜姓鋼鐵商帶著老婆、小孩，遠從台南市北上竹市競標，過程中舉牌喊價不手軟，顯得志在必得，順利標得香車後，笑得合不攏嘴，指老婆、孩子都愛這個品牌，要買來當作新年禮物。

新竹地檢署去年掃蕩以彭姓男子為首的詐騙集團，彭男看準退休公教人員手握大筆存款，假冒健保局、檢察官辦案名義，打電話控制被害人提領現金付款，經查不法獲利恐突破千萬，年僅32歲的彭男更砸大筆贓款，買下瑪莎拉蒂跑車代步，落網時連同愛車一併被查扣。

檢警指出，彭男購入的瑪莎拉蒂（Maserati Ghibli S Q4）跑車，2013年出廠，里程數不到3萬公里，是具備410匹馬力的性能猛獸，也是該車系的頂級車款，新車要價近600萬元，檢方找來專家鑑價，以低於4折的207萬元起標，果然吸引不少車商及愛車人士的目光。

(中時)