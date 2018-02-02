新年新希望　8歲童盼癌父能洗熱水澡

2018年02月02日 13:06 中時 洪安怡

春節將至，家家戶戶歡慶新年許下宏願，但對弱勢家庭而言，卻只有卑微的希望。8歲的小宏父親罹癌，家中經濟困頓，熱水器故障多時，新年希望是一家人能在冬天洗到熱水澡；15歲的小漢父親已經去世，靠母親做清潔工維持家計，而他盼著新年能有張新床墊，冬天不必打地舖，好好休息。

小宏一家5口住在偏遠山區，父親罹患口腔癌、母親兩度車禍行動不便，全家目前靠補助為生，家中電器多已不堪使用，熱水器更故障維修多次，仍無法正常使用，每天得從廚房燒開水，再抬進浴室應付全家洗澡所需，8歲的小宏希望新年有新熱水器，讓一家人在冬天都能洗熱水澡。

15歲小漢的爸爸在3年前猝逝，留下媽媽和小漢姊弟，媽媽做清潔臨時工維持家計，但工作機會不穩定，自幼燒傷的姊姊下課後必須打工，分擔媽媽壓力，且因傷疤腳不能蹲，需開刀重建。小漢不捨媽媽和姊姊辛勞，他的新年願望是有一張新床墊，希望她們能夠好好休息。

小宏、小漢都是陽光基金會服務的顏損弱勢家庭孩子，長期服務小宏、小漢家庭的社工琇惠表示，這類型家庭的孩子大都早熟、希望幫忙改善家計，同齡孩子期待新年有新玩具、球鞋，弱勢孩子將個人願望放在次要，優先想到家人需求，小漢因未滿16歲，還無法打工分攤家計，曾在她家訪關懷時落淚，超齡體貼家人的舉動令人心疼。

陽光基金會指出，他們每年服務1800戶因燒傷意外、口腔癌等疾病生活陷入困境的家庭，提供身心重建、居家護理、經濟補助、家庭支持與關懷等服務，且為照顧他們的基本生活需求，2018年陽光「守護顏損弱勢家庭」服務計畫，需3000萬元經費，但至今尚募不到1成，希望民眾伸援，幫助更多如同小宏、小漢的家庭度過難關。

(中時)