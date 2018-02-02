新年新希望　8歲童盼癌父能洗熱水澡

友善列印
中時

春節將至，家家戶戶歡慶新年許下宏願，但對弱勢家庭而言，卻只有卑微的希望。8歲的小宏父親罹癌，家中經濟困頓，熱水器故障多時，新年希望是一家人能在冬天洗到熱水澡；15歲的小漢父親已經去世，靠母親做清潔工維持家計，而他盼著新年能有張新床墊，冬天不必打地舖，好好休息。

小宏一家5口住在偏遠山區，父親罹患口腔癌、母親兩度車禍行動不便，全家目前靠補助為生，家中電器多已不堪使用，熱水器更故障維修多次，仍無法正常使用，每天得從廚房燒開水，再抬進浴室應付全家洗澡所需，8歲的小宏希望新年有新熱水器，讓一家人在冬天都能洗熱水澡。

15歲小漢的爸爸在3年前猝逝，留下媽媽和小漢姊弟，媽媽做清潔臨時工維持家計，但工作機會不穩定，自幼燒傷的姊姊下課後必須打工，分擔媽媽壓力，且因傷疤腳不能蹲，需開刀重建。小漢不捨媽媽和姊姊辛勞，他的新年願望是有一張新床墊，希望她們能夠好好休息。

小宏、小漢都是陽光基金會服務的顏損弱勢家庭孩子，長期服務小宏、小漢家庭的社工琇惠表示，這類型家庭的孩子大都早熟、希望幫忙改善家計，同齡孩子期待新年有新玩具、球鞋，弱勢孩子將個人願望放在次要，優先想到家人需求，小漢因未滿16歲，還無法打工分攤家計，曾在她家訪關懷時落淚，超齡體貼家人的舉動令人心疼。

陽光基金會指出，他們每年服務1800戶因燒傷意外、口腔癌等疾病生活陷入困境的家庭，提供身心重建、居家護理、經濟補助、家庭支持與關懷等服務，且為照顧他們的基本生活需求，2018年陽光「守護顏損弱勢家庭」服務計畫，需3000萬元經費，但至今尚募不到1成，希望民眾伸援，幫助更多如同小宏、小漢的家庭度過難關。

(中時)

中和百餘名獨老圍爐 2月6日登場 農糧署：防寒害有撇步 農友快來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。