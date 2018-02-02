「總裁」販毒遭逮 辯毒品分裝袋是媽媽減肥藥袋

2018年02月02日 13:38 中時 葉書宏

警方查獲大批毒品。（葉書宏翻攝）

警方查獲大批毒品。（葉書宏翻攝）

警方查獲大批毒品。（葉書宏翻攝）

警方查獲販毒工具。（葉書宏翻攝）

25歲李姓男子自稱「總裁」，透過手機通訊軟體在大台北地區販毒，新北市板橋警分局獲報，日前循線前往李嫌住處逮人，當場逮捕他及其女友、友人共4人，搜出FM2的膠囊4大包及安毒、一粒眠、磅秤及分裝袋，訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

警方調查，李嫌有槍砲、毒品及傷害等前科，平日藏身自家住處頂樓加工販毒，住處不但裝設監視器監看，過濾上門買毒的客人，他更小心翼翼，透過微信等通訊軟體販售毒品。

因平日毒友及購毒的毒蟲頻頻上門，進出複雜，加上在房內吸毒，味道飄散，引來附近住戶不滿，板橋警分局接獲線報，報請新北地檢署何國彬檢察官指揮，執行安居掃毒專案，31日上午前往住處搜索，果然大有斬獲。

警方在房內衣櫃及抽屜跟保險箱內搜出大量毒品，包含安非他命、一粒眠、仙楂餅、FM2藥丸4大包及吸食器、分裝袋，李嫌卻辯稱毒品不是他的，還說分裝袋是媽媽用來包減肥藥，讓員警哭笑不得。

李嫌女友辯稱並不知情。在場的蔡姓男子則供稱，毒品都是李嫌的。警訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時)