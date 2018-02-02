「總裁」販毒遭逮 辯毒品分裝袋是媽媽減肥藥袋

警方查獲大批毒品。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
警方查獲大批毒品。（葉書宏翻攝）
警方查獲大批毒品。（葉書宏翻攝）
警方查獲大批毒品。（葉書宏翻攝）
警方查獲販毒工具。（葉書宏翻攝）

25歲李姓男子自稱「總裁」，透過手機通訊軟體在大台北地區販毒，新北市板橋警分局獲報，日前循線前往李嫌住處逮人，當場逮捕他及其女友、友人共4人，搜出FM2的膠囊4大包及安毒、一粒眠、磅秤及分裝袋，訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

警方調查，李嫌有槍砲、毒品及傷害等前科，平日藏身自家住處頂樓加工販毒，住處不但裝設監視器監看，過濾上門買毒的客人，他更小心翼翼，透過微信等通訊軟體販售毒品。

因平日毒友及購毒的毒蟲頻頻上門，進出複雜，加上在房內吸毒，味道飄散，引來附近住戶不滿，板橋警分局接獲線報，報請新北地檢署何國彬檢察官指揮，執行安居掃毒專案，31日上午前往住處搜索，果然大有斬獲。

警方在房內衣櫃及抽屜跟保險箱內搜出大量毒品，包含安非他命、一粒眠、仙楂餅、FM2藥丸4大包及吸食器、分裝袋，李嫌卻辯稱毒品不是他的，還說分裝袋是媽媽用來包減肥藥，讓員警哭笑不得。

李嫌女友辯稱並不知情。在場的蔡姓男子則供稱，毒品都是李嫌的。警訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

奈及利亞親王 6度在台酒駕被逮 林邊泰國蝦餐廳生意太好 鄰居嫌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。