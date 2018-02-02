南投燈會水陸花燈共繽紛「春來福旺」主題燈亮相暖身

2018年02月02日 13:52 中時 沈揮勝

縣府公布南投燈會主燈「春來福旺」，縣長林明溱（右四）邀請遊客來南投看水陸花燈、賞沙雕。（沈揮勝攝）

燈會中另辦柯南展。（沈揮勝攝）

暖身記者會嘉賓多，共同拉彩帶讓「春來福旺」主題燈提早亮相。（沈揮勝攝）

縣長林明溱為汪星人點睛。（沈揮勝攝）

2018南投燈會將於2月9日到3月4日登場，今年活動規畫兩個主題燈區，除了南投縣會展中心主燈區，另也將活動延伸到台灣最中心的埔里鎮，展出水上燈會，兩燈區合計有26個主題。

2日上午，南投縣政府舉辦2018南投燈會「旺運出投天」暖身記者會，為下周開幕的南投燈會宣傳造勢，並讓「春來福旺」主題燈提早亮相，縣長林明溱邀請遊客來南投看燈、賞沙雕，強調絕對會讓遊客不虛此行。

記者會中，林明溱邀眾貴賓共持小提燈、推薦主燈旁布置之220座、由南投縣內國中小學生所繪製，造型討喜可愛的「汪星人」彩繪花燈，另為「汪星人」進行點睛儀式，象徵南投燈會期間順利圓滿展出。

南投縣政府指出，南投主燈區打造的狗年主燈「春來福旺」，為象徵新年邁向更高遠的目標，採用宇宙起飛的概念，設計為極具科技感的太空犬造型，太空犬下方的太空艙，艙門開啟時可見到四隻小太空犬，與主燈犬象徵為五福臨門，既討喜又喜氣。

主燈還可360度旋轉展演，太空犬尾巴伴隨著聲光與煙霧左右擺動，秀出狗年最萌的花燈；主燈區旁的「遊樂汪星人燈區」還有220支南投縣內國中小學生所繪製的「汪星人」彩繪花燈，造型多樣、用色繽紛，有蝙蝠俠、蜘蛛人、川劇變臉、青花瓷等風格花燈，勢必吸引遊客前來朝聖拍照。

而埔里水上燈區，整條枇杷大排上燈影映照水面，呈現絢麗奪目的絕美場景，水上有近30座由在地企業贊助的大型獨立花燈，展現出埔里在地特色；另一亮點則為蝴蝶水谷燈區，佈置有各種蝴蝶造型花燈，猶如蝴蝶在水上飛舞閃耀，打造出繽紛夢幻的視覺效果。

燈會周邊還有5大精彩活動，南投主燈區自2月14日開始與埔里燈區展出期間，每晚6點30分到9點30分，每半小時演出5分鐘的彩燈水舞劇場，採用全彩高亮度LED燈、鐳射動畫及音樂，以科技水舞劇場的形式訴說南投故事。

南投主燈區另也同步展出台灣最終場的名偵探柯南展；一旁貓羅溪畔旁為全新的南投國際沙雕文化藝術展，共計九大區以常設展覽方式展出，集結各國沙雕好手前來創作，每件作品精細度十足，包括有羅馬競技場、南投茶園風光等主題。

此外，受到旅客熱烈迴響的銅梁火龍也將於元宵節開始，一連5天於主燈區與埔里燈區火熱展演，今年還增加有天下第一鼓之稱的陜西安塞腰鼓與浙江海寧皮影戲演出，且與銅梁火龍，並列為三大世界非物質文化遺產，一次齊聚於南投燈會；另有四川民俗文化表演，囊括四川知名的川劇變臉與少數民族舞蹈。

(中時)