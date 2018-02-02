林邊泰國蝦餐廳生意太好 鄰居嫌吵竟丟汽油彈

2018年02月02日 13:43 中時 潘建志

林邊一家知名泰國蝦餐廳被丟汽油彈，當時廚房內一陣火光，所幸只燒燬1張椅子。（潘建志翻攝）

屏東縣林邊一家知名泰國蝦餐廳，因生意太好，每到假日常客滿、一位難求；沒想到附近1名蔡姓男子，因嫌餐廳人車潮太多，晚上喧嘩聲太大擾亂其睡眠，竟將自製汽油彈丟進餐廳，所幸汽油彈沒丟到瓦斯管未釀大禍，警方依監視器循線逮捕蔡嫌。

上月13日泰國蝦餐廳負責人早上開店時，發現廚房一角被燒燬，原本以為是前一天附近廟會遶境時，陣頭施放的煙火、鞭炮掉進屋內燃燒所致，不過因燃燒面積頗大，覺得有異，查看餐廳監視器才發現，竟然有一顆類似汽油彈的東西丟進屋裡引燃火勢。

負責人將相關畫面帶到林邊分駐所報案，警方查看畫面，發現1名男子騎乘機車到餐廳廚房外面，點燃汽油彈後馬上拋進廚房裡，所幸汽油彈打到石板凳腳，只燒燬1張木椅，再裡面50公分就是瓦斯管線，若引燃後果不堪設想，負責人直呼「感謝神明保佑！」

警方調閱周邊監視器比對後，鎖定附近37歲的蔡姓男子涉有重嫌，警方聲請搜索票前往蔡宅，蔡嫌坦承犯案，警方查扣作案時蔡嫌穿著衣物、作案用打火機、抽油器具、加油統一發票等證物。

蔡嫌表示，因餐廳人潮絡繹不絕，加上員工下班後吵雜聲很大，長期擾亂他的睡眠，才會一時氣憤難耐，丟汽油彈洩心頭之恨。當日他是抽取自己機車內的汽油自製汽油彈，丟完汽油彈後想騎車才發現沒汽油了，只能牽車步行回家，事後回想覺得很後悔。

蔡嫌母親聽聞兒子犯下大錯，老淚縱橫；她說，兒子車禍後罹患憂鬱症，長期心情鬱悶染上酗酒習慣。因蔡嫌是家中經濟支柱，警方發現蔡家生活貧困，除了將蔡嫌移送偵辦外，也協助蔡母申請急難救助金，可以安心生活。

餐廳負責人聽聞蔡家的家境，表示不願追究，只希望蔡嫌以後好好做人，不要再酗酒做出傻事。不過縱火屬公訴罪，警方訊後仍將蔡嫌依公共危險罪移送法辦。

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(中時)