日男神齊藤工首導長片 掀「多桑旋風」

2018年02月02日 14:09 時報周刊 溫博鈞

以變色龍般的演技和成熟性感魅力成功擄獲眾多粉絲、近年少見的全方位演員－齋藤工有著另一個身分，當他在從事創作時，比如電影導演、攝影師、電影節目主持人、專欄作家等身分出現，則是使用「齊藤工」的名字。

他不僅以藝能界重度影癡的身分聞名，還成立了名為「cinéma bird」的移動電影院組織，專門前往沒有電影院的地區做愛心放映，處處顯示出他對電影的熱情與敬意。而這部描寫家庭的《多桑不在家》即是齊藤工導演的首部劇情長片。

本片不僅榮登日本電影網站票選2018必看電影第1名，更在日本國內及海外各大影展大放異彩，不僅於第20屆上海國際電影節獲得最佳新人導演獎殊榮，本片主要演員：高橋一生、Lily Franky及齋藤工，三人更同時榮獲第15屆海參威影展「最佳男演員」的榮耀，此為日本演員首度獲得該獎項，也達成該影展首度發生一部片三位男演員同時封帝成就。

去年底導演齊藤工也帶著本片出席高雄電影節，本片至今共獲得6項國際影展大獎，「多桑旋風」正在席捲全世界的各大影展。值得一提的是在演藝圈人緣極佳的齊藤工，第一部執導作品便引來資方爭相投資，本片的投資者還包括了以個人名義出資的福山雅治。

(時報周刊)