農糧署：防寒害有撇步 農友快來看

2018年02月02日 13:53 中時 廖德修

農委會農糧署表示，依據中央氣象局發布氣象資料，2日起寒流南下，各地氣溫再下降，3日至6日寒流影響，各地氣溫明顯偏低，各地易出現10度以下低溫。農民應適度採取各項防寒措施，以減少農作物災害及財產損失。

★水稻防寒措施

水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒(風)牆。寒流來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，寒流離境後宜立即掀開塑膠布；或抽取地下水，利用流動的地下水進行防寒。至彰化以南及東部地區已插秧之1期作水稻田區，田間灌溉水宜較深，俟氣溫回升後再恢復正常灌溉水位。苗栗以北已整地完畢地區，應避免在寒流過境時插秧。

★蔬菜、瓜果類及花卉防寒措施

針對較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；番茄較怕雨水，且須注意是否有大霧，因大霧易引發晚疫病，宜進行病害防治；花卉部分，除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

★果樹防寒措施

果樹部分應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，寒流過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力；蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密者稍作修剪，使空氣流通、增加受光，提高果樹溫度；棗子較不怕冷但怕雨水，屆成熟期者宜加速採收。此外，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨水影響授粉，更應留意氣溫狀況妥適防護，可以於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率。寒流過境後，若有受害之果樹，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

農糧署指出，由於低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，倘有災情顯現，請農民向當地公所通報，農糧署已通報各直轄市、縣（市）政府密切注意。倘有災情顯現，即依《農業天然災害查報及通報作業規定》辦理，俾依《農業天然災害救助辦法》規定，儘速協助農民復耕。

(中時)