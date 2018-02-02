國史館說兩蔣 論過不談功引發爭議

2018年02月02日 13:34 中時電子報 江飛宇 /台北報導 /台北報導

國史館2018年的專題演講中，安排了「台灣民主化與轉型正義」專題，在2月1日由政治大學台灣史研所的李福鐘教授談兩蔣威權統治，李教授的演講內容只論及兩蔣的執政問題，包括長期執政、白色恐怖、退出聯合國等，也將228事件的處理歸罪給蔣介石，引起在場聽眾武之璋的質疑，反駁這種只論過而不談功的歷史研究大有問題，而且內容也不太正確，結果話未說明，又引起其他聽眾的怒斥，現場氣氛一度火爆，所幸聽眾仍然自我克制，沒有造成衝突。

李福鐘教授先是以蔣介石於1975年過世，曾有5天供民眾瞻仰遺容為破題，對照金日成、列寧、史達林、胡志明、毛澤東等獨裁者也有類似的做法，表示「這在現在是不可思議的」，接著以統治西班牙39年的強人佛朗哥做對照，指出在歷史上，僅有佛朗哥與蔣介石是以「大元帥」(Generalissimo)這個頭銜聞名於世，然後他探討「蔣介石的銅像是何時興建?」目前可考的資料，最早的銅像是在民國45年的復興崗政戰學校，可見是他生前就已經有銅像了。

政大學生社團多次發動對圖書館蔣介石銅像的拆除議決，並得到校務會議通過，而政大周祝瑛教授則揚言要購買並保存。無論如何，蔣介石的歷史地位在台灣仍在爭議中。(圖/中時電子報)

李教授認為蔣介石在台有「7大罪」，包括個人崇拜、個人獨裁、白色恐怖特務治國、任用家族成員壟斷權力、迷信漢賊不兩立導致外交一敗塗地、箝制言論與228事件派兵清鄉。李福鐘指出，蔣介石在大陸眾叛親離，原本同是國民黨的李宗仁、李濟深、傅作義都反他，所以他在台灣才要大搞個人崇拜。再說到白色恐怖，「許多人只因為讀書而遭迫害」，比如1991年的獨立台灣會案，只因閱讀史明的台灣四百年史，就被認定內亂罪。而退出聯合國更是大敗筆，迷信漢賊不兩立的結果就是賊立漢不立，至今台灣很難再回到聯合國都是當時造成的。最後提到228派兵清鄉，在目前的電文中顯示，原本陳儀只要求一個團，結果蔣介石派出一個師，而且許多口述歷史都反映國軍21師殺戮遍野，因此228當然是蔣介石的罪行。

演講結束與聽眾互動，民間歷史研究者武之璋先生起身反駁，他說論及白色恐怖，必須與當時冷戰時代的國際環境綜合分析，那是反共防禦，不是個人獨裁。在當時自由世界陣營都以強力手段在防範共產思想，美國為此成立中央情報局，也強化聯邦調查局的權限，還發生麥卡錫主義，對學者、名人、意見領袖進行長期監控和審問，可以說美國同樣有白色恐怖，這些歷史背景都不提及，聽眾又怎知真相?再者所謂埋骨於馬場町的「白色恐怖的受難者」，絕大多數都被確定具有共產黨籍，許多也確實是中共的特務滲透人員，可以與在北京西山的「無名英雄廣場」的「赴台工作烈士」名單作出對照。要是這些人可以被轉型正義，那麼我們國軍前往大陸的諜報人員犠牲更多，至今仍有4000多名下落不明，他們為台灣而犠牲，他們的正義又在哪裡?

至於退出聯合國一事，更是難以責怪蔣介石，中共當時已掌握聯合國5成以上的第三世界國家支持，所謂雙重承認案在提案就被否決，中共只需5成票數即可取代中華民國，不需2/3的決議，也不需安理會通過，所以國際局勢早不在我們這邊，再也麼留戀也沒有用。這些歷史在錢復回憶錄、沈昌煥回憶錄與蔣介石日記都交代的極清楚。

就在武之璋發言一半時，其他聽眾高聲斥責「講夠了沒」，引發武之璋另一位朋友的不滿，同樣高聲喝斥對方不知秩序，主辦方趕緊好言慰勸才未引發其他爭端。李福鐘在爭議較平息時說，他尊重多元的歷史看法，關於不同的意見，也許是觀點的不同，可以存而不論。

李教授在演講時多次提到「兩蔣威權時代」，他也提到「威權主義」(Authoritarianism)這個名詞最早是西班牙政治學者胡安·林茲（Juan Jose Linz)發明的，用以介定佛朗哥執政模式，與法西斯、共產主義的不同，其後被美國學者山謬·杭廷頓(Samuel Huntington)發揚光大。這些學者認為，威權主義雖不是完全的民主，但也不是完全獨裁，可以稱為「部分獨裁、限度民主」，因此有機會在社會成熟與經濟發展出堅實的中產階級時，轉型成民主國家。換言之，他們相當肯定威權政治的價值，因為那是一種漸進式的改革，對社會與人民的代價很少。

然而李教授在言語中，仍然不自覺把兩蔣時期徹底否定成獨裁統治，格局不夠高。另外他顯然並沒有讀過蔣介石日記與大溪檔案，他不知道在蔣介石在228的決策中，是反覆強調「從寛處理」、「切勿引起台人不滿」、「軍警不得報復」，而且當時21師的戰報，「擊斃匪徒」的人數很少，「自新」倒是很多，可見軍警確實相當克制。另外他也對中國近現代史所知有限，他不知道李宗仁、李濟深、傅作義屬於地方軍閥，這種地方軍閥與中央對立，是太平天國之後就如此，並非蔣介石所造成。

兩蔣研究一直是近代史的重要題目，國史館有著相當完整的兩蔣檔案，包括蔣介石總統事略稿本(蔣介石日記重抄版)、總統府檔案、大溪檔案等，長期以來都陸續推出研究成果，也都有國內外的學者前來查閱與研究，而且愈研究，是對兩蔣的歷史地位愈肯定。然而自政黨輪替之後，政府刻意的扭轉國史館的研究步調，改成以「台灣觀點」來看這些檔案，甚至還禁止大陸、香港、澳門的學者來國史館查找資料，這將造成對學術的扭曲，也會失去社會大眾對國史館的公信力。

(中時電子報)