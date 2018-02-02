有感掃毒 中和警「毒販在那裡 就將他帶走」

2018年02月02日 14:04 中時 葉書宏

中和警分局執行「安居專案」，查獲412公克毒品。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為落實警政署與高檢署共同推動「安居緝毒計畫」，自1月29日起陸續規畫掃毒行動，迄今已查緝12件毒品案，緝捕12名犯嫌及一、二級毒品共412.08公克。

中和警分局表示，安居專案最主要是針對隱藏於「社區、大樓內之販毒者」及「幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」、「毒品交易熱點」等5項查緝重點，尤其是社區型之中小盤販毒者，平日隱身於社區大樓中，往往群聚不法份子。

吸毒者為維續毒癮，往往必須以偷、搶、拐、騙等方法謀取不法利益，進而形成以販毒者為中心點之犯罪網絡，造成當地治安隱憂。

行動以居住在中和區南山路某社區的孫嫌為主，他長期在中和區販毒，警方跟監多時循線逮捕。

警方從中和南山路開始查緝，擴及到南勢角等多處執行地點查緝吸毒者，確保販毒脈絡得以瓦解，讓民眾對警方掃毒有感，達成保障民眾居住安寧之目標，簡單來說，就是毒販在那裡，警方就將他帶走。

中和警分局呼籲，長期使用毒品會造成對毒品的耐受性，身體會出現戒斷症狀（脫癮反應），如：流眼淚、流鼻水、打哈欠、全身骨頭痠痛、腹瀉、嘔吐、焦慮不安與失眠等症狀，最終導致死亡結果。毒品引進門，全家近鬼門。

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(中時)