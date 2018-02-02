莎娃爆新戀情？ 搭上「人生勝利組」英豪門型男

2018年02月02日 13:53 中時電子報 林宋以情

俄羅斯前球后莎拉波娃(Maria Sharapova)重返網壇，生涯和感情漸上軌道。近日被美媒直擊有約會新對象，對方來頭可不小，是拍賣網站Paddle8的聯合創辦人，出身英國豪門，且還是英國皇室哈利王子的「麻吉」﹐擁有帥氣外表又打扮時尚，堪稱人生勝利組。

莎拉波娃澳網女單止步第3輪，不敵前德國球后可貝兒，不過感情路發展順利。近日被媒體直擊，在洛杉磯國際機場，與英國豪門吉爾克斯（Alexander Gilkes）出雙入對。

Maria Sharapova is seen at LAX Airport with Alexander Gilkes, founder of online auction house specializing in fine art, @Paddle8 📸 pic.twitter.com/RaOZL2r4Lb — Sharapova Daily (@SharapovaDaily) 2018年1月26日

吉爾克斯出身名門，是哈利王子就讀伊頓公學的同窗摯友，不僅是拍賣網站Paddle8聯合創辦人，且對藝術品拍賣特別有研究。

莎娃、吉爾克斯兩人都情史豐富，莎娃過去最廣為人知就是她與保加利亞好手狄米卓夫（Grigor Dimitrov）的戀情，但兩人3年戀情在2015年告吹。吉爾克斯前妻是名設計師米莎·諾努(Misha Nonoo)，曾為哈利王子王妃、前美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）設計禮服。

(中時電子報)