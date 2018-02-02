Lamborghini Huracan GT3稱霸 Daytona 24小時耐久賽

Lamborghini Huracan GT3稱霸 Daytona 24小時耐久賽。Lamborghini Taipei提供

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Daytona 24小時耐久賽自1962年起，於每年的1月底至2月間，在位於美國佛羅里達州，全長5.73公里的Daytona 國際賽道舉辦，此賽事被視為能證明車輛堅強實力與極致性能的最佳戰場，Lamborghini Huracan GT3在歷經24小時、750圈後勇獲桂冠，稱霸Daytona 24小時耐久賽。

Lamborghini成立自有賽車運動管理部門Squadra Corse，並推出初試啼聲即一鳴驚人的Huracan GT3，自然不會放過這個展現賽車工藝的頂尖舞台。第56屆的Daytona 24小時耐久賽於上周末（1月27至28日）登場，編號11號隸屬於Grasser Racing Team的Lamborghini Huracan GT3在歷經24小時/750圈後勇獲桂冠，是繼2016年首度參與Daytona 24小時耐久賽，短短2年多的時間Lamborghini即於此具有歷史意義的賽事奪下冠軍頭銜。

來自奧地利的Grasser Racing Team亦是2017 Blancpain GT系列賽的勝利隊伍，本賽事中獲得GTD （Grand Turismo Daytona）級勝利，車隊成員包含來自Lamborghini的原廠車手Mirko Bortolotti，Lamborghini青年車手Rik Breukers、Franck Perera以及Rolf Ineichen。同登頒獎台的Paul Miller Racing駕駛48號的Lamborghini Huracan GT3，以亮眼成績奪得季軍寶座，車隊車手包含Lamborghini原廠車手Andrea Caldarelli、Bryan Sellers、Madison Snow以及Brice Miller。

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