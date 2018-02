巴菲特女兒受邀剪綵 美新濱海戰鬥艦奧馬哈號明服役

2018年02月02日 14:07 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導,美國海軍最新一艘濱海戰鬥艦(Independence-class littoral combat ship)奧馬哈號(USS Omaha),將於明日在母港聖地牙哥(San Diego)舉行服役典禮。媒體報導,明日的典禮特邀嘉賓中,除內布拉斯加州(Nebraska)前參議員鮑伯·凱瑞(Bob Kerrey)會出席外,「股神」巴菲特(Warren Buffett)之女、巴菲特基金會(Buffett Foundation)董事蘇珊(Susie Buffett)也將以贊助人的身份出席,並對正式服役的奧馬哈號軍艦下一道出航命令。

Littoral Combat Ships - Role In The Fleet

奧馬哈號是美軍第六艘新一代獨立級濱海戰鬥艦,也是第四艘以奧馬哈這座城市命名的軍艦。由通用動力公司(General Dynamics)研發製造,從2010年開始動工、2015年才完工下水。擁有2,307噸標準排水量、船身全長127.4公尺,屬於柴油動力引擎,最高時速能達到81公里,最大乘載員額為75名。獨立級濱海戰鬥艦亦可搭載兩架SH-60海鷹直升機(SH-60 Seahawk)與MQ-8火力偵察兵無人機(MQ-8 Fire Scout),並自備地獄火等多款飛彈和57公釐口徑的火砲。

於2010年服役、獨立級濱海戰鬥艦首號艦獨立號。(圖/美國海軍)

美國國防部表示,明天的儀式中,蘇珊巴菲特女士將遵循海軍傳統習俗,給予新服役的奧馬哈號一道「命令」:「船員上艦、賦予她(軍艦)生命!(Man our ship and bring her to life!)」前參議員鮑伯·凱瑞也發表聲明,「雖然內布拉斯加州是個內陸州,但我相信,這艘耗資4.4億美元(約128.6億台幣)的奧馬哈號,必能代表我們,在大海中保衛我們的國家!」

(中時電子報)