巴菲特女兒受邀剪綵 美新濱海戰鬥艦奧馬哈號明服役

2018年02月02日 14:07 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導，美國海軍最新一艘濱海戰鬥艦（Independence-class littoral combat ship）奧馬哈號（USS Omaha），將於明日在母港聖地牙哥（San Diego）舉行服役典禮。媒體報導，明日的典禮特邀嘉賓中，除內布拉斯加州（Nebraska）前參議員鮑伯·凱瑞（Bob Kerrey）會出席外，「股神」巴菲特（Warren Buffett）之女、巴菲特基金會（Buffett Foundation）董事蘇珊（Susie Buffett）也將以贊助人的身份出席，並對正式服役的奧馬哈號軍艦下一道出航命令。

Littoral Combat Ships - Role In The Fleet

奧馬哈號是美軍第六艘新一代獨立級濱海戰鬥艦，也是第四艘以奧馬哈這座城市命名的軍艦。由通用動力公司（General Dynamics）研發製造，從2010年開始動工、2015年才完工下水。擁有2,307噸標準排水量、船身全長127.4公尺，屬於柴油動力引擎，最高時速能達到81公里，最大乘載員額為75名。獨立級濱海戰鬥艦亦可搭載兩架SH-60海鷹直升機（SH-60 Seahawk）與MQ-8火力偵察兵無人機（MQ-8 Fire Scout），並自備地獄火等多款飛彈和57公釐口徑的火砲。

於2010年服役、獨立級濱海戰鬥艦首號艦獨立號。（圖/美國海軍）

美國國防部表示，明天的儀式中，蘇珊巴菲特女士將遵循海軍傳統習俗，給予新服役的奧馬哈號一道「命令」：「船員上艦、賦予她（軍艦）生命！（Man our ship and bring her to life！）」前參議員鮑伯·凱瑞也發表聲明，「雖然內布拉斯加州是個內陸州，但我相信，這艘耗資4.4億美元（約128.6億台幣）的奧馬哈號，必能代表我們，在大海中保衛我們的國家！」

(中時電子報)