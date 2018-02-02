新社九渠溝氾濫多年 建滯洪池救菇寮

九渠溝滯洪池在農曆年前開工，台中市長林佳龍（中）率與會貴賓上香祈福。（王文吉攝）

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台中市長林佳龍（左二）執金鏟動土，他期盼九渠溝滯洪池完工後「不淹水、可引水、好親水」。（王文吉攝）
台中市長林佳龍主持九渠溝滯洪池動土典禮。（王文吉攝）
台中市水利局長周廷彰簡報九渠溝滯洪池工程。（王文吉攝）
九渠溝滯洪池工程已進行整地，預計今年10月完工，雨季可滯洪10萬噸水量，旱季則調蓄2.5萬噸水量，補助下游水源。（王文吉攝）

不淹水、可引水、好親水！台中市新社區九渠溝滯洪池工程2日開工，完工後將解決新社區淹水、大坑區卻缺水的問題，沿岸也規劃親水設施，成為新興觀光景點。市長林佳龍主持動土典禮時稱讚「這是一舉三得的工程，相信新社、大坑的發展將因整治工程有更好的未來。」

台中市水利局舉行「新社區九渠溝滯洪池工程」動土典禮，市長林佳龍、農委會種苗場長張定霖、市議員曾朝榮、蘇慶雲等人皆到場共襄盛舉；水利局長周廷彰簡報工程期程時表示，九渠溝滯洪池完工後不僅能解決淹水、缺水問題，還打造親水環境，帶動觀光效益。

林佳龍表示，日本技師磯田謙雄100年前開設白冷圳引大甲溪水，提供新社區灌溉、民生用水。近年來因氣候變遷，白冷圳灌溉區的九渠溝，每逢大雨氾濫嚴重。

菇農詹活源表示，從72水災後，每逢大雨，九渠溝就會氾濫，大水灌進他的菇寮及住家，幾乎年年水淹1公尺以上，太空包全被大水沖走，害他損失慘重。

市府苦民所苦，用創意加上多方努力，規劃九渠溝滯洪池工程，不僅解決新社區淹水問題，也提供大坑跟九渠溝中下游的水源，更成為新社區嶄新親水景點。

九渠溝滯洪池工程總經費1.09億元，因欠缺土地，經林佳龍多次拜訪農委會種苗場協調，終於在去年4月同意市府使用，也在去年7月獲得農委會水土保持局補助7成經費。

周廷彰表示，九渠溝滯洪池在暴雨來臨時可滯洪10萬噸水量，減少下游淹水面積約30公頃，保護人口約575戶；在非雨季時，則調蓄2.5萬噸水量，提供九渠溝下游基流量，並補助大坑及新社崑山、水井等地區水源。

滯洪池的綠帶區有大草皮活動空間，將種植緋寒櫻、烏心石等闊葉木，還有百合、金針花等兼具水土保持又美觀的植物，提供市民休閒遊憩，增添新社地區新亮點，工程預計107年10月完工，

周廷彰補充說明，市府提報中央前瞻建設基礎計畫的內容中，新社區水利整治占6.5億元，市府在新社的建設挹注非常多，希望能大幅改善新社區的水環境，也感謝中央與各界的支持

(中時)

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