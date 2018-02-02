NBA》太戲劇化！哈里斯絕殺三分球擊退雷霆

金塊後衛蓋瑞哈里斯(左)2日投進不可思議的絕殺三分球。(美聯社)

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中時電子報

眼見比賽就快進入延長加賽，蓋瑞哈里斯卻不願接受這種結局！金塊雖從20分大幅領先，被雷霆在最後1.4秒追成平手，哈里斯卻在槍響同時投進壓哨絕殺三分球，幫助金塊127比124不可思議擊敗雷霆，拿下本季第27勝。

地主金塊一度靠著莫瑞、約基奇、蓋瑞哈里斯等人火力，取得20分大幅領先，不過雷霆也靠維斯布魯克、保羅喬治兩人攜手追上，更靠喬治最後48.2秒上籃，追到只差1分緊張局面，幸好莫瑞馬上放回兩分，雙方差距來到3分。

韋斯布魯克花不到10秒，就靠個人快速切入上籃，再次追到只差1分，莫瑞隨後跳投不進，約基奇奮勇搶下進攻籃板，接著兩罰俱中，喬治雖在最後1.4秒投進追平三分球，沒想到雷霆仍遭哈里斯投進絕殺三分球無奈吞敗。

其實絕殺功臣哈里斯並非金塊2日表現最搶眼球員，莫瑞攻下全隊最高33分，約基奇更拿29分、14助攻與13籃板的本季第3次大三元，哈里斯貢獻25分表現雖然不如莫瑞、約基奇兩名隊友，但投進絕殺球就已經相當足夠了。

雷霆以保羅喬治攻下本季新高43分表現最佳，韋斯布魯克也有20分、21助攻與9籃板的準大三元，可惜仍無法演出大逆轉，韋少在比賽結束時，還跟裁判激烈抗議最後一擊防守時，隊友被對方刻意推倒，卻沒被裁判接受。

(中時電子報)

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