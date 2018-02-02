維護年貨採購環境安全 北市消防局結合超市演練

2018年02月02日 14:27 中時 邱琮皓

臺北市政府消防局今上午在文山區一連鎖超市辦理火災搶救演練。（臺北市政府消防局提供）

因應農曆新年即將到來，為提供民眾一個安全的消費環境，臺北市政府消防局今上午在文山區萬慶街的頂好超市辦理火災搶救演練，除確保民眾有安全舒適的環境採購年節用品，也加強宣導春節期間家戶防災觀念，讓市民平安過好年。

消防局表示，當天消防演練的情境是假設賣場內展示用電熱器不慎起火燃燒，造成火勢迅速蔓延擴散至樓上住家，且適逢春節期間採購人潮眾多，賣場員工立即通報119及啟動火警發信機，並依平時自衛消防編組任務分工，迅速進行通報、滅火、避難引導、安全防護、救護等各項應變及疏散逃生行動。

另，消防局於接獲報案後立即派遣各式救災車輛前往救災，抵達現場後立即執行人命救助、傷患救護及滅火搶救任務，本次演練項目包含「員工報案」、「初期滅火」、「避難引導疏散」、「傷患救護」、「受困人員架梯救援演練」、「破壞器材操作演練」、「消防水線射水滅火」等。此次演練由場所業者員工共同參與，藉此提升場所火災應變能力及強化消防同仁部署搶救效能，維護民眾生命財產安全。

消防局指出，公共場所如果發生重大火災事故，除消防單位積極搶救外，最重要的還有業者本身對公共安全重視及初期應變能力，並且結合社區民眾守望相助力量，彼此共同合作，才能將災害損失程度減至最低，故希望透過演習，提升民眾防救災知識及能力，落實全民防災的觀念，進一步將防災理念推廣至社區每個角落。

(中時)