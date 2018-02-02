交通部宣布：蘇花改蘇澳至東澳段2月5日通車

2018年02月02日 14:24 中時 胡健森

交通部公路總局2日上午發佈新聞稿，正式宣布蘇花改蘇澳至東澳段將在5日下午4點正式開放通車，公路總局表示，後續的南澳至和平及和中至大清水路段仍在施工，目前的工程進度也符合預期，將以明年底達到通車標準的目標邁進。

公路總局表示，「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」區分蘇澳至東澳、南澳至和平及和中至大清水等3個路段執行，第一優先為蘇澳至東澳段，計畫全長約9.7公里，自2012年9月開工以來，歷經5年多的工程施工，期間東澳隧道遭遇多重不良環境險阻，施工團隊排除萬難終於完工，交通部在今年1月23日辦理第3階段通車勘驗，相關勘驗缺失公路總局均已改善完成並經勘驗委員確認，並函報交通部同意備查，確定在2月5日下午4點開放通車。

公路總局指出，蘇花公路是東部與北部區域間唯一聯外公路，沿線地勢險峻，大部分臨海鑿岩闢建，邊坡因長期風化侵蝕剝落及颱風豪雨崩坍，屢導致交通中斷或用路人人命損傷，對路段產業運輸及路廊聚落居民交通形成重大風險；行政院核定「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」（簡稱蘇花改），以提供一條安全回家的路為目標。

蘇花改蘇澳至東澳第一優先路段公路總局已按期程完成，南澳至和平及和中至大清水路段正在施工，過程中多次遭遇地質抽坍、湧水等考驗，但在公路總局施工團隊努力下目前進度符合預期，將以明年底達到通車標準為目標。

公路總局也提醒，蘇花改蘇澳至東澳段開放通車初期只能通行小型車，公路總局並在蘇澳地區規劃相關疏導動線並設置指示標誌，國道5號往蘇花改方向之小型車請行駛「國道5號→新馬陸橋→台9線→箕山橋→蘇港路→蘇花改」；回程則行駛「蘇花改→蘇港路→箕山橋→台2戊→海山西路→國5」路線，呼籲民眾遵循相關標誌導引，讓行車更為順暢。

(中時)