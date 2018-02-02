馬拉西亞爆白咖啡遭汙染 食藥署：我國未進口

2018年02月02日 14:38 中時 倪浩倫

馬來西亞周三爆出有5人因疑似喝到遭汙染的即溶咖啡，導致中毒送醫治療，馬來西亞衛生部昨日則證實，涉案產品為My Cafe一款榴槤口味的白咖啡。我國衛福部食藥署表示，根據邊境查驗系統，該款產品並未進口到台灣，但提醒國人近期到馬來西亞旅行時，先暫時不要購買該款產品。

白咖啡是馬來西亞知名的產品，被許多部落客評為旅遊必買的伴手禮之一，但前日卻傳出有5人在飲用後中毒送醫；根據當地媒體報導，被該國衛生部證實出問題的My Cafe榴槤口味白咖啡，在市場上已銷售超過7年，除了在當地銷售，也曾出口到7個國家和地區，台灣便是其中之一。

衛福部食藥署食品組簡技鄭維智表示，事發後，食藥便立刻啟動調查，而根據邊境查驗系統，2012年至今，發現My Cafe白咖啡近期並沒有進口到台灣，最近一次進口的時間已是在2012、2013年，最新一批產品總重200箱、共2880公斤，但當時進口的並非榴槤口味，且有效期限也已經過期，消費者不需擔心。

至於有人發現，網路上似乎可買到該款產品，鄭維智說，調查發現，這是過去的訊息，該業者已經停止營業；但他提醒，國人近期到馬來西亞旅行時，先暫時不要購買該款產品，目前手上有該款產品者，也暫時不要使用。

馬來西亞官方現仍在進行調查，但尚未要求該產品下架。

(中時)