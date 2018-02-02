蘇花改通車禁機車 車友不滿號召「共襄盛舉」

友善列印
中時

交通部公路總局宣布，蘇花改蘇澳至東澳段缺失已改善完成，確定2月5日下午4時後開放通車，不過通車初期只限小型車，引起機車族不滿，相關團體已號召當天要「共襄盛舉」，一起參加通車。

台灣機車路權促進會在臉書粉絲團指出，政府口口聲聲說機車防護力弱，但越安全的公路系統，卻每每獨缺機車行駛規劃，騎士是次等公民？公路是公共財，而不是使用特定交通工具人所獨有，大家都應該有行駛權，我們要讓政府看到騎士不能被交通規劃所遺忘。

促進會也提醒，參加這次活動會違反《交通管理處罰條例》60-3不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，處900元罰鍰，要參加者先行考量自身情況斟酌。

公路總局表示，台9線蘇花改蘇澳至東澳段，通車初期只通行小型車，已於蘇澳地區規劃相關疏導動線，並設置指示標誌，國道5號往蘇花改方向的小型車請行駛「國道5號→新馬陸橋→台9線→箕山橋→蘇港路→蘇花改」；回程則行駛「蘇花改→蘇港路→箕山橋→台2戊→海山西路→國5」路線，公路總局並呼籲民眾遵循相關標誌導引，以利行車順暢。

蘇澳至東澳段全長約9.7公里，歷經5年多的工程，排除萬難終於完工，交通部於1月23日辦理第3階段通車勘驗後，公路總局改善完相關缺失，並函報交通部同意備查，訂於2月5日下午4時開放通車。

公路總局也說，南澳至和平，以及和中至大清水路段，目前正在施工，進度符合預期，將以108年底達通車標準為目標。

(中時)

馬拉西亞爆白咖啡遭汙染 食藥署… 共融式遊具原來可以這樣玩! 通過…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。