蘇花改通車禁機車 車友不滿號召「共襄盛舉」

2018年02月02日 14:33 中時 陳祐誠

交通部公路總局宣布，蘇花改蘇澳至東澳段缺失已改善完成，確定2月5日下午4時後開放通車，不過通車初期只限小型車，引起機車族不滿，相關團體已號召當天要「共襄盛舉」，一起參加通車。

台灣機車路權促進會在臉書粉絲團指出，政府口口聲聲說機車防護力弱，但越安全的公路系統，卻每每獨缺機車行駛規劃，騎士是次等公民？公路是公共財，而不是使用特定交通工具人所獨有，大家都應該有行駛權，我們要讓政府看到騎士不能被交通規劃所遺忘。

促進會也提醒，參加這次活動會違反《交通管理處罰條例》60-3不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，處900元罰鍰，要參加者先行考量自身情況斟酌。

公路總局表示，台9線蘇花改蘇澳至東澳段，通車初期只通行小型車，已於蘇澳地區規劃相關疏導動線，並設置指示標誌，國道5號往蘇花改方向的小型車請行駛「國道5號→新馬陸橋→台9線→箕山橋→蘇港路→蘇花改」；回程則行駛「蘇花改→蘇港路→箕山橋→台2戊→海山西路→國5」路線，公路總局並呼籲民眾遵循相關標誌導引，以利行車順暢。

蘇澳至東澳段全長約9.7公里，歷經5年多的工程，排除萬難終於完工，交通部於1月23日辦理第3階段通車勘驗後，公路總局改善完相關缺失，並函報交通部同意備查，訂於2月5日下午4時開放通車。

公路總局也說，南澳至和平，以及和中至大清水路段，目前正在施工，進度符合預期，將以108年底達通車標準為目標。

(中時)