馬英九揮毫影片曝光 為「馬家軍」客製化春聯

馬英九怕毛筆墨水弄髒手稿，趕緊用手去接。(翻攝鍾沛君臉書影片)

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中時電子報
／綜合報導
2位「馬家軍」徐巧芯、鍾沛君年底選市議員，前總統馬英九為她們，親題春聯。(翻攝鍾沛君臉書)
馬幫徐巧芯「客製化」春聯，將名字嵌入行間。(徐巧芯提供)

（18：29更新）前總統馬英九10萬份手寫春聯，被秒殺，好消息是第二波加印9萬份已陸續送至全台66處！另「馬家軍」徐巧芯、鍾沛君的春聯，今天推出，同樣是馬親筆題字，到2人服務處，可拿到馬寫的兩份春聯。

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馬英九辦公室發言人徐巧芯、國民黨發言人鍾沛君，角逐年底北市市議員選舉，馬英九為2位女將「客製化」題字春聯，將名字嵌入，分別是「巧思招福、芯然迎春」與「沛然有福 君欣生春」。

徐巧芯將參選北市松山信義區，鍾沛君選擇在「馬英九故鄉」大安文山區一戰，兩人希望在馬前總統祝福下，馬到成功。

徐巧芯服務處(每人限領2張)

發放時間：週一至週五 10~18時

地址：台北市松山區八德路四段197號2樓

電話：(02)2747-0169

鍾沛君聯絡處

地址：北市文山區木新路三段11號

電話：0905-770-555

(中時電子報)

馬英九(左)和前主播鍾沛君(右)合照。(翻攝鍾沛君臉書)
馬為鍾沛君親題春聯。(翻攝鍾沛君臉書影片)
馬英九親筆春聯「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」，第二波加印版陸續送到全台66處。(翻攝馬英九臉書)

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