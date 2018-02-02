綠營三星鄉議員初選爭議 黃錫墉：準備另提訴訟

三星鄉長黃錫墉表示，如果黨部決定提名陳文昌，自己就會另提訴訟。（胡健森攝）

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民進黨三星鄉議員民調初選爆發尋求連任的議長陳文昌安排人「代接民調電話」爭議，挑戰者三星鄉長黃錫墉2日表示，他在前1天已寄出存證信函給縣黨部及中央黨部，指陳文昌明顯違反《民進黨公職候選人提名條例》相關規定，如果黨部執意要提名陳文昌，他將會再度提出法律訴訟並訴諸輿論；對此縣黨部主委林進財表示，黨部尊重黃錫墉的個人言論，但黃錫墉並不是法官，不是他自己說了算。

黃錫墉表示，議長陳文昌找人代接民調電話的行為明顯違反遊戲規則，作弊就是零分，就像是運動員比賽被抓到吃禁藥，獎金、獎牌就要被收回，陳文昌在初選民調作弊證據確鑿，黨部還要提名他嗎？黃錫墉還說，他在前1天已另外寄出存證信函給縣黨部及中央黨部，指陳文昌明顯違反《民進黨公職候選人提名條例》相關規定，如果黨部決定「先提名後調查」，執意要提名陳文昌，他將會再度提出法律訴訟並訴諸輿論。

《民進黨公職候選人提名條例》11條之1的內容為：各級黨部辦理提名作業，得設查察賄選小組。為下列行為者，應予除名處分。一、對選舉人行求期約、交付賄賂或交付其他不正當利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者；二、黨部或個人以詐術或其他非法之方法，使初選發生不正確之結果或變造初選之結果者；三、其他意圖使初選造成不公平或錯誤之結果者。

如果黨部決定提名陳文昌，自己是否會與國民黨合作？黃錫墉說，距離選舉還有很長一段時間，政治的變化性很大，目前還不敢下斷言最後會如何，但地方上希望自己選到底的聲音很強烈，要到最後一刻才會做出決定。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，黃錫墉並不是法官，不是他自己說了算，但黨部尊重他的個人言論，此外原本縣黨部要組成3人調查小組釐清這起事件，但因為黃錫墉已經自行到地檢署提出告訴，黨部就決定交由司法調查認定，以免發生黨部的調查與司法調查結果相左，演變成無所適從的狀況。

林進財表示，縣黨部執委會2日晚上將再度開會討論此事，原則上在司法做出調查結果前，仍將依照遊戲規則，也就是民調誰贏，黨部就提名誰。

(中時)

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