共融式遊具原來可以這樣玩! 通過SGS檢驗

2018年02月02日 14:51 中時電子報 綜合報導

臺北市本月初啟用四座鄰里公園共融式遊戲場，朝陽公園的「鈕扣獅」、景化公園的「飛碟頻道」、樹德公園的「ParkUp大同」與中安公園的「音樂森林」，外型亮眼又有挑戰性，小朋友開心吊掛攀爬，玩的不亦樂乎，但少數家長難免心中怕怕！

然而專家指出，傳統塑膠遊具雖然安全，但是兒童容易厭倦，共融式遊戲場不但孩子喜歡，有利整體身心發展，更完全符合國家標準的安全規範，不論是一般小朋友或身心障礙兒童，都能安心的大家一起玩。

負責遊具安全檢驗的SGS台灣檢驗科技股份有限公司王俊傑主任指出，由設計圖開始，文化局和設計團隊就已經與檢驗單位密切配合，遊具也是通過所有安全審查合格之後，才正式對外開放，所以家長可以不用過度擔心。

臺北市文化局表示，這些共融式遊戲場在設計初期，就邀請當地民眾、公民團體和跨領域專家積極參與，希望設計出的遊具，能夠培養孩子創造和建構能力，並且藉由聽覺、觸覺、攀爬、平衡感等遊戲方式，開啟孩童的感官知覺。這些遊具均通過CNS國家標準，也經過SGS專業技師檢驗合格。

共融式遊具有利整體身心發展，同時滿足孩童冒險天性。(中時電子報提供)

目前開放的鄰里公園共融式遊戲場當中，那一座挑戰性最高呢？王主任指出，樹德公園「ParkUp大同」的挑戰性最高，其次是景化公園的「飛碟頻道」，再來才是朝陽公園的「鈕扣獅」。這三座遊戲場各有主題，也各自設計有滿足孩童冒險天性，能夠攀爬或吊掛的高刺激遊具，不但小朋友愛玩，甚至遊具製作廠商都很肯定，並且表示：「原來遊戲場還可以這樣玩！」。

日前有小朋友在「鈕扣獅」的獅背鈕扣遊具跌倒撞傷，王主任俊傑指出，這與遊具之安全性無關，因為這些遊戲場地面，為了預防兒童受傷，均使用加厚的柔軟防撞材質；然而，面對全新的共融式遊具，兒童並不一定熟悉玩法，所以家長應先閱讀遊戲場旁邊所設立的告示說明，參與維護兒童之安全，並且陪孩子先熟悉玩法，尤其不滿五歲的幼兒，更需要家長陪伴，這樣就能有效避免小朋友受傷。

安全檢驗專業技師建議「孩子使用遊具時家長應在旁陪同，而不僅是滑手機聊天」。(中時電子報提供)

其實對於這些原創的共融式遊戲場而言，最大的挑戰可能不是安不安全，而是耐不耐用！王主任分析說，小朋友不會依據大人的想法來理性使用，而是想怎麼玩就怎麼玩，所以遊具的耐用度要特別考量，材質的選擇也變得很重要。

這幾座遊戲場開放啟用迄今，正如王主任預料，確實有部份遊具已經被玩壞。文化局表示，損壞遊具在第一時間都完成修復並強化。對於碰傷的小朋友，也立刻到府慰問與了解受傷過程，並針對潛在可能碰撞處，立即做了補強措施。文化局目前每天也派員輪流在公園蹲點，觀察蒐集使用者回饋意見，年輕設計師更是天天到場，觀察使用情形，作為日後改進的重要參考。

王主任最後表示，臺北市可說是推動公園共融式遊戲場的先驅，也不吝於分享成功的經驗，就安全這部份來說，文化局把關相當嚴格，家長不需要過度擔心，今後應該提昇的，是增加這些遊具的好玩程度，讓政府、設計團隊與使用者能夠三贏，也讓社會大眾能從公園遊戲場的進步中，看到台灣光明的未來。

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(中時電子報)