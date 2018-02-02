英超》厄齊爾續約3年 周薪近1500萬創兵工廠紀錄

厄齊爾與兵工廠提前續約至2021年，周薪將近1500萬新台幣。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

英超「槍手」兵工廠趕在1月冬季轉會截止前，以創隊史紀錄的5600萬英鎊轉會費延攬德甲金靴奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang），2日再與陣中德國國腳厄齊爾（Mesut Ozil）提前續約至2021年。厄齊爾周薪加到稅前35萬英鎊（約新台幣1489萬），也創隊史新猷。

「這是我足球生涯最重要的決定之一，所以我必須思考的非常仔細，並且徵詢所有重要人士的意見，」厄齊爾在社群網站上表示，「好的事情值得等待！最後我讓自己的心去決定。就像我一直說的，我在這裡有家的感覺，也被近年來所達成的重大成就所激勵，一日槍手，終身槍手！」

其實對於厄齊爾的轉會傳聞，也沸沸揚揚的傳了1年半，因為他原本的合約將於今年夏天到期，很多豪門都對他有興趣。尤其從上月開始，他就有權利接觸其他球隊甚至預簽新約，今夏以自由球員身份離開兵工廠的機會大增，如今終於讓槍迷鬆了口氣。

據傳中超的廣州恆大還對厄齊爾開出年薪2500萬英鎊的肥約，曼聯、巴黎聖日耳曼與巴塞隆納也都有意延攬，結果這位德國攻擊發電機決定留下，對於上月失去智利邊鋒桑契斯（Alexis Sanchez）的兵工廠而言，也是一大鼓舞。

桑契斯也是槍手1月失去的唯一主力先發，加入了前鋒奧巴梅楊與中場姆希塔良（Henrikh Mkhitaryan），攻擊戰力應有加分，只是還需要時間磨合。不過也有槍迷認為，兵工廠缺的是後防，光是前場提升能否拯救目前英超第6的戰績，恐怕難以樂觀。

(中時電子報)

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