業者想趁年節大賺不肖財 11噸黑心紅酒險流入市面

2018年02月02日 15:13 中時 李其樺

內政部保安第三警察總隊昨（1）日上午在新竹縣新豐鄉查獲地下私酒工廠，當場查扣私釀11噸非法紅酒等證物。（李其樺翻攝）

內政部保安第三警察總隊昨（1）日上午在新竹縣新豐鄉查獲地下私酒工廠，當場查扣私釀11噸非法紅酒等證物。（李其樺翻攝）

內政部保安第三警察總隊昨（1）日上午在新竹縣新豐鄉查獲地下私酒工廠，當場查扣私釀11噸非法紅酒等證物，保三警隊表示，這批非法紅酒原料不僅抽取地下水製酒，還添加不知名成分香精，可製成2萬瓶紅酒，若讓這些黑心紅酒流入市面，後果不堪設想，依法沒入銷毀。

保三總隊去年得知新竹縣新豐地區仍有地下酒廠經營，成立專案小組在酒廠埋伏跟監，歷經半年布線跟監，發現1處可疑鐵皮廠房常飄散刺鼻酒精味，加強鎖定監控及過濾分析確定該處為非法地下酒廠。

專案小組獲悉張姓業者預備於年節期間大賺黑心錢，該處廠房圍牆高聳並飼養多隻惡犬警戒，昨日上午報請新竹地檢署指揮，會同財政部國庫署、財政部政風處、基隆市政府財政處、新竹縣政府財政處組成稽查團隊前往查緝，當場查獲有數名工人於髒亂工廠內抽取未經檢驗的地下水釀造酒品，共查扣私釀非法紅酒11噸丶不知名香精等添加物、調酒比例配方、銀行存簿帳冊1疊等證物。

警方查出，該地下酒廠未依法申請製酒牌照，竟於自宅後方加蓋近百坪鐵皮廠房，並購製大型塑膠水塔作為儲酒容器，同時抽取地下水當成製酒水源，並混入不知名之添加物釀製酒品，預備過年時賣出，估計11噸劣酒原料可製成2萬瓶紅酒，若流入市面可獲利500萬元，所幸警方及時查獲，避免黑心紅酒流入市面。

警方將負責人張姓兄妹等3人函送新竹縣府裁罰，所查獲11噸劣紅酒等證物將沒入銷毀。

(中時)