王丰：台灣人真正悲哀的是有眾多的「李登輝們」

圖為南海。（圖／中新社）

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中時電子報

前美國海軍作戰部長羅福賀今日表示，台灣必須具備防衛能力，可以考慮跟美日整合兼容。作家王丰聞訊，怒轟台灣人應該要有骨氣，向美日說「不」；王丰也感慨說，台灣人的悲哀是有眾多的「李登輝們」，甘心為外國賣命，重演歷史悲劇。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）今日舉辦關於南海的研討會，會中，前美國海軍作戰部長羅福賀（Gary Roughead）稱，台灣須具備抵抗侵犯的能力，無論海上或空中；除了投入新科技領域，與其他國家整合也很重要，不只是美軍，能與日本兼容也很重要。這些都取決於台灣的規劃和策略。

作家王丰則以〈台灣人骨頭該硬起來 跟美日的挑撥說不〉為題批評，台灣如果想有「長足進展」，就該讓自己的骨頭硬起來，不再去當外國人的砲灰，不幫外國人打代理人戰爭，更不願意甘為外國鷹犬而兄弟鬩牆！

王丰提及過去前總統李登輝曾高喊「生為台灣人的悲哀」，便是無法走自己的路，開創自己的命運；王丰認為，台灣人真正悲哀的其實是有眾多的「李登輝們」！這些人心甘情願為外國賣命。先是為日本當神風特攻隊、當高砂義勇隊、當軍伕，效死異邦，無法落葉歸根；今天若又甘心為美日效命，「與美日整合」，不又重演歷史悲劇嗎？

王丰說，台灣人假如要有骨氣，有民族氣節，就該跟美日說「不」！可以和美日做生意、交朋友；但美日要我們自己人打自己人，要我們中國人打中國人，一切免談，「美日同我們就是不共戴天的讎讎」。

(中時電子報)

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