周曉涵搭偶像男星曹晏豪大放閃光

兩人劇中放閃。（東森提供）

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兩人劇中甜蜜畫面。（東森提供）
兩人劇中在一起。（東森提供）
曹晏豪拍入獄戲。（東森提供）
曹晏豪劇中被追捕。（東森提供）
曹晏豪劇中遭陷害被捕。（東森提供）

台視、東森《獅子王強大》每周都有不同的推理或案件，劇情發展到現在每個角色之間又似有關聯，充滿懸念劇情讓觀眾直呼「燒腦」。上周曹晏豪與周曉涵終於心意相通，本周最新劇情中「強薇CP」不但開始狂發糖，觀眾也樂得看兩人放閃。

在戲裡公主抱、沙發咚等各種曖昧情境都玩過的「強薇CP」，交往後要如何放閃也成為一大看點。甜蜜版預告中兩人到處約會狂噴粉紅泡泡，讓曹晏豪笑說「辦了那麼多集案件，我的福利終於來了」。周曉涵更直接跟導演要求要「玩點新鮮的」，直接打槍曹晏豪又一次公主抱的提議，笑說「因為我們戲裡公主抱過了，所以我要主動幫觀眾謀福利呀」。

劇中瘋狂追查真兇的曹晏豪，卻遭陷害而被偵訊甚至入獄，他拍監獄戲直呼新鮮，還搭上最近夯爆的韓劇《機智的監獄生活》的監獄熱潮，希望監獄戲也能帶來好收視。曹晏豪笑說「因為我們都是到各個不同的警察局或機關拍攝，也是因為沒有這些經驗，所以才覺得機會難得」；笑說只有演戲時才可以藉機看偵訊室、牢房等場景，笑說「還好我到這裡是因為演戲」。

(中時)

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