2／2「世界濕地日」！周日來動物園找「蛙蛙」

2018年02月02日 15:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛生態！人人有責！為落實1971年2月2日於伊朗拉姆蕯爾簽訂的「濕地公約 (Ramsar Convention)」，國際間共同將每年的2月2日訂為「世界濕地日」，希望能提升眾人對濕地的了解，以促進世界各國政府立法、並推動國際合作，來保護與合理利用濕地。！其實台北市立動物園裡就有豐富的生態，植物、動物皆有！其中珍貴可愛的台北赤蛙們也能找得到！

小朋友親自下田栽種水稻。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園為嚮應這項保育行動，也積極運用園區內既有的濕地環境，辦理各項保育教育活動，持續與民眾溝通環境健康與生態永續等關鍵議題。自2011年起，每年都會舉辦的「農村生態體驗活動」，今年預計推出水稻和芋頭的栽種研習，歡迎親子家庭於2月4日（星期日）起踴躍報名參加，報名網址：【呷好稻相報】、【芋來芋香】。

「水生植物園」是台北赤蛙野放試驗的重點區域。（台北市立動物園提供）

濕地對於水文循環及周遭水陸環境的生態系統穩定，有極為重要的影響，它具有蓄水與滯洪、涵養水資源及淨化水質等功能。淡水濕地為地球上物種多樣性最高的生態系，包括河川、溪流、草澤、泥炭沼澤、池塘、湖泊在內，總面積雖然僅佔地球的0.8%，卻蘊育了全世界約12%的動物種類。

小朋友體驗栽種芋頭。（台北市立動物園提供）

另外人為開挖的運河、水圳、水田、埤塘、漁塭、鹽田和水庫等，均可歸類為人工濕地環境，人們運用它們從事捕撈或養殖，以獲取動物性蛋白質，日常食用的糧食與蔬菜，例如水稻、茭白筍、芋頭、菱角、蓮子、蓮藕、空心菜、荸霽等水生植物，主要都是產自於人工濕地，由此可見，濕地環境與人類的民生經濟息息相關，密不可分。

於水鳥觀察區棲息的小水鴨。（台北市立動物園提供）

在動物園裡，也擁有不少功能多元化的濕地環境，除了各區動物使用的戶外活動場，會依照動物習性建置大大小小不同的蓄水池外，園區內也建置數個開放式濕地，提供野生動物自由使用，其中最典型的，便是位於熱帶雨林區旁的水鳥觀察區。

於水鳥觀察區棲息的綠頭鴨。（台北市立動物園提供）

它是一座半天然的小型人工堰塞湖泊，四周林木茂盛隱密，總是吸引各類野生動物造訪運用；肩負「中水」回收淨化功能的「水生植物園」，裡面除了種植許多台灣原生種的水生植物，目前還是一群經由人工照養繁殖的台北赤蛙，野放試驗的重點區域，期盼這群珍貴可愛的台北赤蛙們，能夠憑一己之力，在自然環境內順利繁衍下一代。

另外許多遊客到動物園參觀時，對於濕地應用印象最深刻的，非兒童動物區的水田莫屬，在有機種植的農田裡，經常可以看到前來覓食、求偶、暫棲的野生動物，是讓都會區兒童體驗學習如何與自然和諧共處的最佳場所之一。

期盼野放的台北赤蛙能夠在自然環境內順利繁衍下一代。（台北市立動物園提供）

2月4日（星期日）上午9點即將開放網路報名的「2018食農教育-農村生態體驗活動」，網址：建置中，額滿為止。今年共有2個班別可供選擇，分別是水稻和芋頭的栽種研習，課程包括作物品種介紹、下田操作、除草等田間管理、收成、成品(飯糰、湯圓)製作外。

還有濕地在農村扮演的角色、認識農田裡的生物等，藉由實地操作農夫的工作，懂得珍惜糧食，更能深刻體會到愛惜土地的核心價值。想知道更多的活動詳情，請上台北市立動物園機關網站，或可直接來電洽詢，電話：（02）2938-2300分機507鄭小姐。

(中時電子報)