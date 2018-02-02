冷到血管都受不了 門診高血壓患者暴增7成

醫師提醒，民眾務必天天在家量血壓，並記錄數值，回診時供醫師做開藥參考。（倪浩倫攝）

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天冷爆血壓！本周強烈冷氣團來襲，室內室外都讓人冷到受不了，門診觀察發現，本周血壓控制不良者竟暴增5~7成。醫師提醒，患者在家務必要天天量血壓，好讓醫師看診、開藥時，有更精確的參考，且根據國外研究，相較「只在醫院量血壓者」，固定在家量血壓的人，不僅每天可少吃0.9顆血壓藥，血壓控制還更好。

我國高血壓盛行率超過24％，18歲以上患者超過460萬人，患者平均每天要吃2.2~2.5顆降血壓藥。台大醫院心臟血管科主治醫師、台灣高血壓學會理事長王宗道表示，由於天冷會讓血管收縮，進而讓血壓飆升，門診觀察發現，這波寒流期間，血壓失控者就飆升5~7成，不可不慎。

王宗道表示，對於健康的一般人來說，門診血壓值應在140／90毫米汞柱以下，居家血壓值則應在135／85毫米汞柱以下，對於有糖尿病、腎臟病、心血管、腦血管等高風險族群，居家血壓則應控制在130／80毫米汞柱以下。

由於許多人有「白袍症候群」，也就是在門診量血壓時，會因為緊張而讓血壓異常的高，王宗道說，有患者每次來診間，血壓都超過160~170，但在家量其實都是合格的120；他強調，若無平時紀錄的居家血壓值，光看門診血壓，易開出較高的藥量，甚至可能因藥量太強而讓患者出現「低血壓」的狀況。

根據一項追蹤450名高血壓患者、長達一年的美國研究，發現有固定在家量血壓者，相較只在門診量血壓者「平均每天少吃0.9顆降血壓藥」，此外，前者的收縮壓更減少了10毫米汞柱，相當於降低近3成的腦中風死亡率，除了更能維護自身健康，還能省下大量的醫療資源。

王宗道提醒，為了自身健康，民眾應維持「722」的量血壓原則：每周量7天，每天量2次，每次量2遍取平均值，但若2遍的數字差超過5，則應在休息1分鐘後再量第3次，並取最低的2次數值取平均。他強調，最重要的，是要把每天數值詳細且誠實的記錄下來，回診時給醫師參考。

(中時)

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