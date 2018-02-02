趙天麟、林智鴻不打傳統選戰 辦親子藝文爭取支持

趙天麟、林智鴻去年率眾參選人之先，在鳳山鎮北國小舉辦移動樂園獲迴響，2月4日移師衛武營南湖草坪。(劉宥廷翻攝)

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林智鴻提到，自己孩子才剛出生，「新手爸爸」身份讓他更能體會父母養育孩子的辛勞，而孩童成長過程中，親子陪伴與照顧問題也非常重要。(劉宥廷翻攝)

民進黨高雄市長、議員初選進入激戰階段，各參選人不是卯足全力掃街，就是跑攤拉票，但立委趙天麟與鳳山子弟兵林智鴻捨棄傳統選戰模式，引進氣墊城堡與音樂表演，將衛武營廣場打造成移動樂園，盼以更親民、更創意的親子藝文活動，爭取市民認同。

趙天麟、林智鴻去年率眾參選人之先，在鳳山鎮北國小舉辦移動樂園，吸引不少社區父母、爺奶，帶著孩子、孫子共襄盛舉；林智鴻提到，自己孩子才剛出生，「新手爸爸」身份讓他更能體會父母養育孩子的辛勞，而孩童成長過程中，親子陪伴與照顧問題也非常重要。

林說，除了他與趙天麟所共推的「養育168」政策，誓言將高雄打造成生養眾多的友善城市外，更要透過藝文的力量，就近提供親子友善活動，讓家長不必舟車勞頓，也不用花大錢到遊樂園，就能讓孩子開心樂活。

林表示，2月4日星期日早上10時至下午5時，在衛武營南湖草坪舉辦的移動樂園，全程免費入場，氣墊遊具將比去年更多，更力邀YoYo頻道當家台柱「香蕉哥哥」與「天竺鼠姊姊」、金曲歌王嚴詠能與打狗亂歌團現場演出。

另台灣首次獲夏威夷音樂大獎「閃耀之星」入圍肯定的星願烏克麗麗樂團，也將在場免費教學，同時也有美髮業者提供免費義剪，讓大家享受藝文樂活之餘，造型也能煥然一新。

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