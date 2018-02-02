春節至Yahoo奇摩電商App 登入刮好禮千萬優惠等你搶

Yahoo奇摩結合三大商城推出新春活動，登入App就有機會抽中大獎，多款產品都有平台優惠價。（圖／黃慧雯攝）

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中時電子報
／台北採訪報導

拿到壓歲錢怎麼花最聰明？過年期間如何宅在家也能搶好康？看準過年期間「指經濟」爆發，Yahoo奇摩聯合旗下電商三平台（購物中心、超級商城以及拍賣），聯合推出「旺旺狗來，刮出千萬狗始運」活動，祭出超過千萬的好禮，網友想犒賞自己絕不傷荷包。

Yahoo奇摩拍賣的部分，自1/17至2月底推出「Live直播大街」，包含在2/2推出波士頓龍蝦限量50組（$199），讓家裡過年能端出超豪華年菜。此外，在新春直播下單，2/8前直播下單「超贈點」瘋狂送。2/9~2/28期間針對年後瘦身的話題，提供瑜珈墊、健身器材等等最低下殺25折的限時搶標活動。

Yahoo奇摩購物中心以及超級商城的部分，也推出多項活動。其中2/7~2/20在兩大平台上消費滿3500元，就能抽八大解憂神器，包含PS 4 HIT Bundle 3遊戲同捆組、防噪耳罩式耳機。

Yahoo奇摩購物事業群業務總經理蔡伯璟公佈今年新春活動時程。（圖／黃慧雯攝）

而Yahoo奇摩購物中心則是提供2/8前在App中打卡可獲得30元現金券，2/7~2/9天天送出6000元大禮包。領卷後可以現領現用，特別針對BANDOTT便當4K電視盒、膳魔師鍋具、蛋捲禮盒、旅行記憶枕等等，提供特別優惠。而Yahoo奇摩超級商城2/9~2/20許多品牌（含GAP、愛買、屈臣氏等品牌）年節不打烊，中午前下訂都可在當日取貨。同活動期間也將送出千萬折價券紅包，讓大家現領現賺。

Yahoo奇摩宣布，在2/9~2/21期間，只要登入三大電商平台App，就有機會獲得線上刮刮卡。就有機會刮中「超贈點」、三星Galaxy Note 8手機等等精美禮物。，若分享中獎訊息到Facebook，還有機會抽中超夯任天堂Switch，每人每天在每一個Yahoo奇摩電商App（購物中心、超級商城以及拍賣）都有一次刮刮樂的機會。

(中時電子報)

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