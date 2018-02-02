「小楊冪」 靈動大眼 被誇「95後演技最好小花旦」

張雪迎是新生代小旦。（中天提供）

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張雪迎演出時只有17歲。（中天提供）

中天綜合台36頻道每週一到週五晚間8點播出的經典武俠劇《神鵰俠侶》深受廣大金庸迷喜愛，除了男、女主角陳曉、陳妍希外，同劇演員的超高顏值也成為話題，更捧出多位90後超級新人，其中，以演出郭襄而大放異彩的張雪迎最受矚目。

拍攝《神鵰俠侶》時，張雪迎年僅17歲，與劇中一票資深演員對戲毫不遜色，不少網友大讚她詮釋的郭襄不輸2006年黃曉明版《神鵰俠侶》中演出郭襄的楊冪，張雪迎也因此被稱為「小楊冪」，未來發展令人期待。

20歲的張雪迎最近加入實境節目《演員的誕生》，她以光頭造型演出癌症病患，淡妝亮相更顯清秀五官，網友大讚少女靈氣逼人，張雪迎也被網友封為「95後演技最好小花旦」。

張雪迎6歲出道，17歲以一雙靈活大眼及仙氣出眾的氣質贏得《神鵰俠侶》中最古靈精怪又討喜可愛的「小東邪」郭襄一角，堪稱史上最幼齒的郭襄，實際年齡與劇中角色年紀相仿，演出時彷彿郭襄上身，和「神鵰大俠」楊過的可愛互動擄獲不少粉絲的心。

不只外型亮眼、演技出眾，張雪迎還以出色的高考成績及專業的術科表現，以第一名之姿考進中國戲劇學院，贏得「最美學霸」的稱號，一進校園便被冠上「中戲校花」。

《神鵰俠侶》每週一至週五晚間8點中天綜合台36頻道播出。

(中時)

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