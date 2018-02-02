62歲苦苓割雙眼皮 尷尬被迫在護理師面前尿尿

2018年02月02日 15:19 中時電子報 蔡曉婷

苦苓分享動手術經過。（圖／取自苦苓臉書）

62歲苦苓上月30日開刀割雙眼皮，但他此舉並非為了外觀帥氣，而是為了搶救下垂的眼皮影響視線，昨(1日)他在臉書還原動手術經過，說自己順利割完一邊眼皮後，悲劇發生了，他因尿意來襲不得不去小解，但若離開整個消毒手續又得重來，醫生便建議用尿壺，但在房內有一男二女的情況下，苦苓怎麼樣都無法順利尿出，最後只好仍奔去廁所。

苦苓上月在臉書預告要去動個有關眼睛的手續，但並非近視雷射或治療白內障，近年來他因眼皮鬆弛下垂影響視線，導致過馬路都得戰戰兢兢的，醫生便建議他把多餘眼皮割掉，苦苓對此大驚說：「弄了半天，雖然不是為了早已沒救的顏值，卻還是真的要割雙眼皮，難道是老天在跟我開玩笑嗎？」

昨苦苓在臉書逗趣分享動手術經過，笑說診所外觀是棟粉紅色的大樓，公主味十足，卻是他的「刑場」，動刀前醫師還特地安撫他稱自己有吃飽睡飽精神很好，這是他今天的第一台刀，加上上百網友集氣，手術絕對會成功，要苦苓別擔心。

動完一隻眼睛後，苦苓突然感覺尿意來襲，但若離開手術室，一切消毒又得重來，醫療團隊便建議他用尿壺替代，雖有遮蔽物，不會讓「那話兒」大剌剌見光，然因醫生、護理師們仍在旁邊，使尷尬的苦苓就是無法順利解放，醫生嘆了一聲後，便放苦苓去洗手間。

回來之後，苦苓重新接受消毒，內心還想：「該不會會被加錢？」在醫療團隊良好照顧下，苦苓還笑說：「希望手術越久越好」，手術結束，苦苓在眾人的要求下搭了計程車回家，今早在臉書抱怨：「左眼紅腫，形如喪屍，不敢出去嚇人」，老婆又不在家，自己一人在冰冷家裡有被囚禁，朋友則留言笑說：「老師，這種天氣不出門也好啦！」、「不會的，之後就變健康的美男子了」。

(中時電子報)